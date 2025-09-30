ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 5 239 оценок

Новое обновление для Stellar Blade расширяет концовки игры и добавляет квесты для PC-игроков

2BLaraSex 2BLaraSex

Корейская студия Shift UP выпустила новое обновление версии 1.4.1 для экшена Stellar Blade, которое помимо очередных исправлений расширило концовки игры и добавило три новых эпилога, позволяющих узнать, что случилось с Евой и жителями Ксиона после завершения игры. Патч весом 6.2 гигабайта уже можно скачать в Steam и EGS.

Также для PC-игроков были разблокированы новые квесты на доске заданий, ранее доступные только для владельцев PS5. За их выполнение игроки смогут получить новый наряд для Евы под названием Ocean String. Чтобы квесты появились на доске, сперва нужно найти робота Коп-АЧ и выполнить его задания, после чего убедить его переехать в Ксион.

В данный момент в Steam идет осенняя распродажа и до 6 октября Stellar Blade можно купить со скидкой 20%.

24
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Lorenzo Lamas

как я хочу ей отлизать !!!!

5
Котян Сутоевич

О, ты живой, брат!

1
askazanov

Где именно? )

Bargainer
1
Иваныч из Тулы

Когда-нибудь её наконец закончат платить и модно будет поиграть.

2
Иваныч из Тулы

*закончат патчить и можно будет* грёбанное Т9...

1
kedmaker Иваныч из Тулы

отредактируй!)
я раз 6 прочел, пытаясь понять смысл) пока не плюнул и не перешел к следующему коменту

1
SelecCioner Иваныч из Тулы

Наверное лучше когда ру озвучку доделают

Евгений Кондратенко

А что в этой игре интересного, кроме фансервисных нарядов и виляний жопой? Это прикольно когда в игре красивая протагонистка, но кроме этого что игра предлагает?

2
GrievingRennick

У нее сиськи трясутся ...

Rebecca Allbrook

не плохая боевая система, эксплоринг, а что еще надо ?

J a r v i s

Ещё парочка однотипных, скучных квестов и уродских шлюховатых костюмов? Мда, зачем делать игру, когда можно просто насрать фан-сервиса и фанбои с удовольствием схавают.

2
Kokoprime1991

А зачем париться? Убери такую ГГ и игра лютый проходняк, а так- жопа продала игру и не больше +++ в колекцию доп модель на тех-же rule34 т.ч. своё дело сделали. Но вот 2я часть (даже если она и будет) то хайп уже будет не тот и будет как с той-же ХАЙДИ, что все уже ей задолбались и она считай ушла с радаров.

1
2BLaraSex

Что значит "делать игру"? Она уже полностью завершена. Вторая часть в разработке. Они и так расширили концовки игры, а новые квесты и костюм - просто бесплатный подарок в качестве благодарности за поддержку и популярность, приуроченный к первой скидке.

SelecCioner

Там эпик в paшке заработал, ozon карту читает спокойно при покупке

Евгений Кондратенко

Чет все посты, что я просмотрел говорят об обратном