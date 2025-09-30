Новое обновление для Stellar Blade расширяет концовки игры и добавляет квесты для PC-игроков

Корейская студия Shift UP выпустила новое обновление версии 1.4.1 для экшена Stellar Blade, которое помимо очередных исправлений расширило концовки игры и добавило три новых эпилога, позволяющих узнать, что случилось с Евой и жителями Ксиона после завершения игры. Патч весом 6.2 гигабайта уже можно скачать в Steam и EGS.



Также для PC-игроков были разблокированы новые квесты на доске заданий, ранее доступные только для владельцев PS5. За их выполнение игроки смогут получить новый наряд для Евы под названием Ocean String. Чтобы квесты появились на доске, сперва нужно найти робота Коп-АЧ и выполнить его задания, после чего убедить его переехать в Ксион.

В данный момент в Steam идет осенняя распродажа и до 6 октября Stellar Blade можно купить со скидкой 20%.