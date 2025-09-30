Новое обновление для Stellar Blade расширяет концовки игры и добавляет квесты для PC-игроков

Корейская студия Shift UP выпустила новое обновление версии 1.4.1 для экшена Stellar Blade, которое помимо очередных исправлений расширило концовки игры и добавило три новых эпилога, позволяющих узнать, что случилось с Евой и жителями Ксиона после завершения игры. Патч весом 6.2 гигабайта уже можно скачать в Steam и EGS.
Также для PC-игроков были разблокированы новые квесты на доске заданий, ранее доступные только для владельцев PS5. За их выполнение игроки смогут получить новый наряд для Евы под названием Ocean String. Чтобы квесты появились на доске, сперва нужно найти робота Коп-АЧ и выполнить его задания, после чего убедить его переехать в Ксион.
В данный момент в Steam идет осенняя распродажа и до 6 октября Stellar Blade можно купить со скидкой 20%.
Когда-нибудь её наконец закончат платить и модно будет поиграть.
Наверное лучше когда ру озвучку доделают
А что в этой игре интересного, кроме фансервисных нарядов и виляний жопой? Это прикольно когда в игре красивая протагонистка, но кроме этого что игра предлагает?
не плохая боевая система, эксплоринг, а что еще надо ?
Ещё парочка однотипных, скучных квестов и уродских шлюховатых костюмов? Мда, зачем делать игру, когда можно просто насрать фан-сервиса и фанбои с удовольствием схавают.
А зачем париться? Убери такую ГГ и игра лютый проходняк, а так- жопа продала игру и не больше +++ в колекцию доп модель на тех-же rule34 т.ч. своё дело сделали. Но вот 2я часть (даже если она и будет) то хайп уже будет не тот и будет как с той-же ХАЙДИ, что все уже ей задолбались и она считай ушла с радаров.
Что значит "делать игру"? Она уже полностью завершена. Вторая часть в разработке. Они и так расширили концовки игры, а новые квесты и костюм - просто бесплатный подарок в качестве благодарности за поддержку и популярность, приуроченный к первой скидке.
Там эпик в paшке заработал, ozon карту читает спокойно при покупке
