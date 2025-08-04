Новое обновление Stellar Blade ломает игру в Steam - разработчики советуют удалить моды

Stellar Blade вышла на ПК всего два месяца назад, но разработчик Shift Up Corporation уже выпустил несколько обновлений для улучшения игры. Сегодня рано утром Shift Up выпустила обновление 1.3.0, которое исправляет различные мелкие проблемы в популярном экшене. Однако всё прошло не так гладко: многие игроки жалуются, что игра больше не запускается. Хотя ожидается выход скорого хотфикса или последующего обновления, исправляющего эту ошибку, игрокам рекомендуется удалить моды, чтобы получить доступ к игре.
Разработчик под тегом Wolfcastle ответил, предложив игрокам «попробовать полностью удалить UE4SS и все файлы модов, поскольку обновление может быть несовместимо». Однако некоторые игроки не добились успеха даже после удаления своих модов.
Похоже, возникла проблема с файлами UE4SS, которые можно отредактировать. Хотя это временное решение, ожидается, что разработчик Stellar Blade в ближайшее время выпустит ещё один патч или исправление для решения проблемы. В противном случае все моды, использующие UE4SS, будут бесполезны.
Воук прибежит кричать через 3, 2, 1...
Месяца полтора назад была новость про западных журналюх )
Не чего страшного. Хейтить эту игру конечно не будут за такое. У нас это в нынешней реальности святое. Лагерь огромный, закидают камнями не угодный если начнут хейтить. Жопа сама по себе не защитит от гостей.
Или последовать рекомендациям разработчика UE4SS и переименовать файл FText_Constructor.lua в dFText_Constructor.lua (путь StellarBlade\SB\Binaries\Win64\ue4ss\UE4SS_Signatures)
Да уже как-то по барабану,пусть чего хотят то и делают)Игра пройдена с озвучкой и как минимум с 2-умя десяткам модов и удалена к монахам)
Ничего страшного, поправят.
За то на какую нибудь другую игру уже бы прибежали хейтить. А тут ничего страшного, поправят. Какие же двуличные пользователи на ПГ
За что хейтить, если проблема не в игре, а в моде? У тех, у кого он не установлен, игра запускается без проблем, а те, у кого установлен, решение нашли практически сразу.
Ну так потому с подобной проблемой другую игру бы захейтили, ни раз уже видел подобное. Если что, против этой игры ничего не умею, покупал в стиме и прошел, теперь одна из любимых игр