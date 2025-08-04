Новое обновление Stellar Blade ломает игру в Steam - разработчики советуют удалить моды

Stellar Blade вышла на ПК всего два месяца назад, но разработчик Shift Up Corporation уже выпустил несколько обновлений для улучшения игры. Сегодня рано утром Shift Up выпустила обновление 1.3.0, которое исправляет различные мелкие проблемы в популярном экшене. Однако всё прошло не так гладко: многие игроки жалуются, что игра больше не запускается. Хотя ожидается выход скорого хотфикса или последующего обновления, исправляющего эту ошибку, игрокам рекомендуется удалить моды, чтобы получить доступ к игре.

Разработчик под тегом Wolfcastle ответил, предложив игрокам «попробовать полностью удалить UE4SS и все файлы модов, поскольку обновление может быть несовместимо». Однако некоторые игроки не добились успеха даже после удаления своих модов.

Похоже, возникла проблема с файлами UE4SS, которые можно отредактировать. Хотя это временное решение, ожидается, что разработчик Stellar Blade в ближайшее время выпустит ещё один патч или исправление для решения проблемы. В противном случае все моды, использующие UE4SS, будут бесполезны.