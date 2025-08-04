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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 4 399 оценок

Новое обновление Stellar Blade ломает игру в Steam - разработчики советуют удалить моды

monk70 monk70

Stellar Blade вышла на ПК всего два месяца назад, но разработчик Shift Up Corporation уже выпустил несколько обновлений для улучшения игры. Сегодня рано утром Shift Up выпустила обновление 1.3.0, которое исправляет различные мелкие проблемы в популярном экшене. Однако всё прошло не так гладко: многие игроки жалуются, что игра больше не запускается. Хотя ожидается выход скорого хотфикса или последующего обновления, исправляющего эту ошибку, игрокам рекомендуется удалить моды, чтобы получить доступ к игре.

Обновление 1.3.0 для Stellar Blade добавляет улучшения в фоторежим, игровой процесс, кат-сцены и AMD FSR

Разработчик под тегом Wolfcastle ответил, предложив игрокам «попробовать полностью удалить UE4SS и все файлы модов, поскольку обновление может быть несовместимо». Однако некоторые игроки не добились успеха даже после удаления своих модов.

Похоже, возникла проблема с файлами UE4SS, которые можно отредактировать. Хотя это временное решение, ожидается, что разработчик Stellar Blade в ближайшее время выпустит ещё один патч или исправление для решения проблемы. В противном случае все моды, использующие UE4SS, будут бесполезны.

19
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Ziyter7

Воук прибежит кричать через 3, 2, 1...

9
MNM 777

Месяца полтора назад была новость про западных журналюх )

3
Fyrix

Не чего страшного. Хейтить эту игру конечно не будут за такое. У нас это в нынешней реальности святое. Лагерь огромный, закидают камнями не угодный если начнут хейтить. Жопа сама по себе не защитит от гостей.

3
Rey4rtRO
«попробовать полностью удалить UE4SS и все файлы модов, поскольку обновление может быть несовместимо»

Или последовать рекомендациям разработчика UE4SS и переименовать файл FText_Constructor.lua в dFText_Constructor.lua (путь StellarBlade\SB\Binaries\Win64\ue4ss\UE4SS_Signatures)

1
PuaJl4eJl

Да уже как-то по барабану,пусть чего хотят то и делают)Игра пройдена с озвучкой и как минимум с 2-умя десяткам модов и удалена к монахам)

1
SOLUS5678

Ничего страшного, поправят.

Константин335

За то на какую нибудь другую игру уже бы прибежали хейтить. А тут ничего страшного, поправят. Какие же двуличные пользователи на ПГ

3
2BLaraSex Константин335

За что хейтить, если проблема не в игре, а в моде? У тех, у кого он не установлен, игра запускается без проблем, а те, у кого установлен, решение нашли практически сразу.

1
Константин335 2BLaraSex

Ну так потому с подобной проблемой другую игру бы захейтили, ни раз уже видел подобное. Если что, против этой игры ничего не умею, покупал в стиме и прошел, теперь одна из любимых игр