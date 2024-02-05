Новые подробности Stellar Blade из японского журнала Famitsu

Редакция японского игрового журнала Famitsu взяла интервью у генерального директора компании Shift Up Ким Хён Тэ и технического директора Ли Дон Ги, в котором они поделились новыми подробностями грядущего экшена Stellar Blade.
- Ким Хён Тэ с детства мечтал создать игру для PlayStation. На выбор платформы также повлияли наличие быстрого SSD и возможности DualSense.
- Главными источниками вдохновения при создании Stellar Blade стали Nier: Automata и God of War, но кроме них еще Bayonetta, Sekiro и Star Wars Jedi: Fallen Order.
- Бои не будут односторонними, нужно будет внимательно следить за движениями противника и вовремя использовать парирование или уклонение.
- Поначалу игра будет линейной, но добравшись до поселения, игроки окажутся в полуоткрытом мире. Линейные локации будут чередоваться с полуоткрытым миром по мере прохождения.
- Героиня намеренно создана такой красивой, чтобы вызвать ощущение несоответствия между ней и уродливым разрушенным миром.
- События игры происходят в далеком будущем, но в нем будут встречаться следы прошлого.
- У Евы будет около 30 костюмов, которые можно покупать в поселении или создать, добыв материалы и чертежи по мере прохождения. У спутников Евы (Адама и Лили) костюмы тоже можно будет менять.
Stellar Blade выйдет на PlayStation 5 26 апреля 2024 года.
Тут как всегда - чемоданы от Sony повлияли, а пишут SSD.
Термин SSD служит как успокоительное для психов, галаперидол для Сонигоев
SSD - это один из самых тупых маркетинговых разводняков, которые мне приходилось встречать. Надо ж как-то продавать консольки для даунов.
Опять эти слова про быструю ссд... Раньше и на жестких были игры получше, а тут говорят будто если бы не ссд эту игру невозможно было сделать
Эх, если бы алкаша не кикнули, то глядишь и предзаказ в стиме тоже послезавтра бы открылся.
А зачем селюхам продавать подобные в костюмы в своих поселениях. Как то нереалистично.
Дорогие японцы, не нужно придумывать отмазки. Мы понимает что к чему и полностью вас поддерживаем.