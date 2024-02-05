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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.4 280 оценок

Новые подробности Stellar Blade из японского журнала Famitsu

2BLaraSex
Новости

Редакция японского игрового журнала Famitsu взяла интервью у генерального директора компании Shift Up Ким Хён Тэ и технического директора Ли Дон Ги, в котором они поделились новыми подробностями грядущего экшена Stellar Blade.

  • Ким Хён Тэ с детства мечтал создать игру для PlayStation. На выбор платформы также повлияли наличие быстрого SSD и возможности DualSense.
  • Главными источниками вдохновения при создании Stellar Blade стали Nier: Automata и God of War, но кроме них еще Bayonetta, Sekiro и Star Wars Jedi: Fallen Order.
  • Бои не будут односторонними, нужно будет внимательно следить за движениями противника и вовремя использовать парирование или уклонение.
  • Поначалу игра будет линейной, но добравшись до поселения, игроки окажутся в полуоткрытом мире. Линейные локации будут чередоваться с полуоткрытым миром по мере прохождения.
  • Героиня намеренно создана такой красивой, чтобы вызвать ощущение несоответствия между ней и уродливым разрушенным миром.
  • События игры происходят в далеком будущем, но в нем будут встречаться следы прошлого.
  • У Евы будет около 30 костюмов, которые можно покупать в поселении или создать, добыв материалы и чертежи по мере прохождения. У спутников Евы (Адама и Лили) костюмы тоже можно будет менять.

Stellar Blade выйдет на PlayStation 5 26 апреля 2024 года.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
ZooL22
На выбор платформы также повлияли наличие быстрого SSD

Тут как всегда - чемоданы от Sony повлияли, а пишут SSD.

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Петр Стрельцов

Термин SSD служит как успокоительное для психов, галаперидол для Сонигоев

0
Vurdalak

SSD - это один из самых тупых маркетинговых разводняков, которые мне приходилось встречать. Надо ж как-то продавать консольки для даунов.

0
IbruhmanI

Опять эти слова про быструю ссд... Раньше и на жестких были игры получше, а тут говорят будто если бы не ссд эту игру невозможно было сделать

0
Саня Шарапов

Эх, если бы алкаша не кикнули, то глядишь и предзаказ в стиме тоже послезавтра бы открылся.

0
Vurdalak
Костюмы... которые можно покупать в поселении

А зачем селюхам продавать подобные в костюмы в своих поселениях. Как то нереалистично.

0
Navigor506
Героиня намеренно создана такой красивой, чтобы вызвать ощущение несоответствия между ней и уродливым разрушенным миром.

Дорогие японцы, не нужно придумывать отмазки. Мы понимает что к чему и полностью вас поддерживаем.

0