Новый босс, уникальные костюмы и мини-игры: вот что ждет игроков в коллаборации Stellar Blade и NIKKE

На прошлой неделе корейская студия Shift Up официально подтвердила, что слэшер Stellar Blade выходит на ПК. Дата релиза назначена на 11 июня, и с этим запуском игра получит не только техническое обновление, но и свежий порцию контента в рамках крупной коллаборации. Сегодня появились первые подробности о кроссовере с мобильным экшеном Goddess of Victory: NIKKE, в котором поклонников обеих игр ждут новые испытания, откровенные стильные образы и бонусные активности.
Главным событием коллаборации станет сражение с боссом по имени Скарлет, хорошо знакомой фанатам NIKKE. Победа над ней откроет доступ к эксклюзивным наградам: новому костюму, прическе и музыкальной композиции для главной героини Евы. Также появится стрелковый тир с мини-играми, который предложит игрокам заработать дополнительные бонусы. Кроме того, в игре появится новый магазин, которым управляет робот-пёс по имени Вольт — он предложит косметические предметы и облики из NIKKE, включая уникальные тематические комплекты.
Не обошлось и без нестандартной активности — игроки смогут отправиться на рыбалку, чтобы выловить шесть особых предметов, связанных с вселенной NIKKE. По всей видимости, эти трофеи также будут использоваться для получения дополнительных наград или украшения базы.
Напомним, ранее стало известно, что Shift Up планирует представить свою новую игру уже этим летом. Это должно произойти уже после выхода Stellar Blade и коллаборации с Goddess of Victory: NIKKE.
Stellar Blade выйдет на ПК 11 июня, одновременно с этим стартует совместное событие с Goddess of Victory: NIKKE. Все дополнительные материалы в рамках кроссовера будут доступны бесплатно.
Ахахах https://www.youtube.com/watch?v=5laRrhxqHY8
Норм на спермотоксикозниках малолетних бабки рубят)
А в игре кроме мистиков писиков геймплей вообще есть, а то такое ощущение что игру ждут только из-за того, что главную героиню просто можно нарядить в разные наряды , а что с остальным игровым процессом неизвестно
Сексуализация в играх сейчас на хайпе, и это работает и приносит доход, значит всё остальное не важно(по мнению разработчиков).
так сейчас большенство игр таких, геймплей такой себе, сюжета и каких то интересных сайдквестов нет. Есть только "одеть героя" в сундуках и с боссов выпадают скины. Я такое впервые увидел в звездных войнах про рыжего чела, там во всех сундуках скины, никакого полноценного развития и апгрейдов нет как и статов в вещах. И самое смешное что народ давольный, мало того, что геймдев измельчал так и сами игроки все это жрут с удовольствием.
в общем грустно
Ну понимаю. Сложно загуглить босс батлы. Это для аудитории ПГ-повесточников очень сложное дело. Не благодари.
Игре полтора года. Ну конечно нам ничего неизвестно.
Срамота а не игра.
Ага при покупке cumplete edition за 80 бачей куда собственно и входит Twin expansion pack Nier и Nikke
С игрой пока не понятно насколько она интересная по сюжету. Видосы на Ютубе с PS 5 смотреть не стал, дабы не спойлерить себе катсцены и сюжет. И если вы платежеспособны, и можете купить себе эту игру и регион позволяет, но по каким-то причинам отказываетесь от оффлайн активации, то есть способ купить игру, пройти её от и до, но при этом не лишиться возможности вернуть за неë деньги. Способ супер старый, но до сих пор рабочий, так как не нарушает никаких правил площадки и не требует дополнительного софта, аккаунтов и прочей лабуды.
Короче: 1. Покупаете игру
2. Качаете, запускаете
3. Выходите из игры
4. Переходите в автономный режим и играете только в этом режиме.
5. Решаете для себя оставить игру или вернуть деньги.
НА ПРОХОЖДЕНИЕ ИГРЫ ЕСТЬ 2 НЕДЕЛИ, ПОТОМ РЕФАНД НЕ ОДОБРЯТ!!!
Суть в том, что в оффлайне не начисляют время, проведëнное в игре. В другие игры можно играть как обычно, но в SB играйте только в оффлайне, короче следите чтобы на таймере не перевалило время больше 2 часов. В каком-то смысле это легальный способ нае*ать систему, ничем не рискуя. Плюс вам не нужно ждать кулдаун Denuvo, ведь в оффлайн активации она может зарегать только 5 компов в сутки, а потом придëтся ждать своей очереди, постоянно пытаясь запустить игру и получая ошибку, надеясь на везение, что вы попадëте в этот топ 5 счастливчиков. Но в этом способе есть минусы:
1. Деньги хоть и вернут, но они останутся на Стим кошельке.
2. Способ не подходит коллекционерам игр и тем, кому принципиально важно, чтобы игра осталась навсегда с вами.
3. Этот способ не работает с платными онлайн играми и с играми у которых есть второй лаунчер. Насчëт второго лаунчера не уверен, но можно проверить, запустив везде оффлайн режим и попробовав играть в оффлайне на двух лаунчерах.
4. Ограничение в 2 недели обойти не получится. Кому-то этого срока хватит, а для кого-то это спидран :D
Кстати, ачивки начисляют когда вы появляетесь онлайн и их не забирают после рефанда.
И как ее купить по банковской карте или хотя бы ключ активации? Нее,пока только оффлайн активация.