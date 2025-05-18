Новый босс, уникальные костюмы и мини-игры: вот что ждет игроков в коллаборации Stellar Blade и NIKKE

На прошлой неделе корейская студия Shift Up официально подтвердила, что слэшер Stellar Blade выходит на ПК. Дата релиза назначена на 11 июня, и с этим запуском игра получит не только техническое обновление, но и свежий порцию контента в рамках крупной коллаборации. Сегодня появились первые подробности о кроссовере с мобильным экшеном Goddess of Victory: NIKKE, в котором поклонников обеих игр ждут новые испытания, откровенные стильные образы и бонусные активности.

Главным событием коллаборации станет сражение с боссом по имени Скарлет, хорошо знакомой фанатам NIKKE. Победа над ней откроет доступ к эксклюзивным наградам: новому костюму, прическе и музыкальной композиции для главной героини Евы. Также появится стрелковый тир с мини-играми, который предложит игрокам заработать дополнительные бонусы. Кроме того, в игре появится новый магазин, которым управляет робот-пёс по имени Вольт — он предложит косметические предметы и облики из NIKKE, включая уникальные тематические комплекты.

Не обошлось и без нестандартной активности — игроки смогут отправиться на рыбалку, чтобы выловить шесть особых предметов, связанных с вселенной NIKKE. По всей видимости, эти трофеи также будут использоваться для получения дополнительных наград или украшения базы.

Напомним, ранее стало известно, что Shift Up планирует представить свою новую игру уже этим летом. Это должно произойти уже после выхода Stellar Blade и коллаборации с Goddess of Victory: NIKKE.

Stellar Blade выйдет на ПК 11 июня, одновременно с этим стартует совместное событие с Goddess of Victory: NIKKE. Все дополнительные материалы в рамках кроссовера будут доступны бесплатно.