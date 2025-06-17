Новый мод для Stellar Blade исправляет передвижение Евы - теперь нет проблем со скольжением ног

Известно, что Stellar Blade получила множество модов на откровенные наряды и обнаженку, но пришло время поделиться модом, который значительно улучшит ваш игровой опыт, и он обязателен для всех.
Созданный моддером Bluality, этот мод направлен на исправление проблем со скольжением ног в игре. Для тех, кто не знает, Ева слегка скользит при передвижении. Вы можете к этому привыкнуть. Однако некоторые могут посчитать это раздражающим, так как это не кажется реалистичным. И вот тут-то и появляется этот мод. Используя его, вы можете смягчить эти проблемы со скольжением ног при ходьбе.
Вы можете скачать мод с нашего сайта по ссылке выше.
Моды для ходьбы? Такого я еще не видел в играх.
В fallout 3 что-ли не играл?
для скайрима их полно было
обычная ускоренная анимация ходьбы, если судить по видео, то ваниальная анимация ходьбы медленная при том что расстояние гг проходит быстро, будто рассинхрон и скорее баг. Мод видимо подгоняет анимацию под скорость передвижения.
naxyя это в новости?
у monk70 видимо жара или что ещё тёплое в голову ударило