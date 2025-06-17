Новый мод для Stellar Blade исправляет передвижение Евы - теперь нет проблем со скольжением ног

Известно, что Stellar Blade получила множество модов на откровенные наряды и обнаженку, но пришло время поделиться модом, который значительно улучшит ваш игровой опыт, и он обязателен для всех.

Созданный моддером Bluality, этот мод направлен на исправление проблем со скольжением ног в игре. Для тех, кто не знает, Ева слегка скользит при передвижении. Вы можете к этому привыкнуть. Однако некоторые могут посчитать это раздражающим, так как это не кажется реалистичным. И вот тут-то и появляется этот мод. Используя его, вы можете смягчить эти проблемы со скольжением ног при ходьбе.

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