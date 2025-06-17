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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.6 2 277 оценок

Новый мод для Stellar Blade исправляет передвижение Евы - теперь нет проблем со скольжением ног

monk70 monk70

Известно, что Stellar Blade получила множество модов на откровенные наряды и обнаженку, но пришло время поделиться модом, который значительно улучшит ваш игровой опыт, и он обязателен для всех.

Stellar Blade "Фикс скольжения при ходьбе"

Созданный моддером Bluality, этот мод направлен на исправление проблем со скольжением ног в игре. Для тех, кто не знает, Ева слегка скользит при передвижении. Вы можете к этому привыкнуть. Однако некоторые могут посчитать это раздражающим, так как это не кажется реалистичным. И вот тут-то и появляется этот мод. Используя его, вы можете смягчить эти проблемы со скольжением ног при ходьбе.

Вы можете скачать мод с нашего сайта по ссылке выше.

13
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Indigo Night

Моды для ходьбы? Такого я еще не видел в играх.

8
vertehwost

В fallout 3 что-ли не играл?

6
Человек-Анекдот

для скайрима их полно было

7
Tommy.

обычная ускоренная анимация ходьбы, если судить по видео, то ваниальная анимация ходьбы медленная при том что расстояние гг проходит быстро, будто рассинхрон и скорее баг. Мод видимо подгоняет анимацию под скорость передвижения.

6
AGS37

naxyя это в новости?

у monk70 видимо жара или что ещё тёплое в голову ударило

3