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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.9 6 294 оценки

Новый трейлер Stellar Blade для Switch 2 посвятили масштабному кроссоверу с NieR Automata

Gruz_ Gruz_

Студия SHIFT UP Corp. представила новый геймплейный трейлер Stellar Blade Complete Edition для Nintendo Switch 2. Свежий ролик разработчики целиком посвятили масштабному кроссоверу с NieR:Automata, показав динамичные сражения Евы в культовых образах из вселенной Йоко Таро под знакомые музыкальные мотивы.

Помимо контента NieR:Automata, полное издание включает коллаборацию с GODDESS OF VICTORY: NIKKE и четыре новых бесплатных костюма в стилистике Bayonetta. Специально для новой консоли Nintendo в игру интегрировали поддержку моушен-управления контроллеров Joy-Con 2 для различных активностей в моменты отдыха от боев.

Физическая версия Stellar Blade Complete Edition для Switch 2 поставляется без кодов загрузки. Все данные игры полностью записаны на картридж, поэтому никаких дополнительных скачиваний для запуска не потребуется. Игра выйдет 5 ноября 2026 года, а бесплатное демо доступно в eShop уже сейчас.

Трейлеры 39
41
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
gamemodenpcs

Это вообще угар. Х***я для гунеров в x***e для гунеров. Это, получается, х***я в квадрате.

Ребята молодцы, на самом деле. Я бы тоже на девственниках бабки рубил.

20
firefox0047

Ну хорошо зарабатывают на гунерах. Думаю ещё не скоро это закончится, поскольку эту корейскую куклу можно переодевать очень долго

16
Steep Fraser

Азиаты опять делают красивых девочек в играх. А могли бы поучится у западных компаний

9