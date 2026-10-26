Новый трейлер Stellar Blade для Switch 2 посвятили масштабному кроссоверу с NieR Automata

Студия SHIFT UP Corp. представила новый геймплейный трейлер Stellar Blade Complete Edition для Nintendo Switch 2. Свежий ролик разработчики целиком посвятили масштабному кроссоверу с NieR:Automata, показав динамичные сражения Евы в культовых образах из вселенной Йоко Таро под знакомые музыкальные мотивы.

Помимо контента NieR:Automata, полное издание включает коллаборацию с GODDESS OF VICTORY: NIKKE и четыре новых бесплатных костюма в стилистике Bayonetta. Специально для новой консоли Nintendo в игру интегрировали поддержку моушен-управления контроллеров Joy-Con 2 для различных активностей в моменты отдыха от боев.

Физическая версия Stellar Blade Complete Edition для Switch 2 поставляется без кодов загрузки. Все данные игры полностью записаны на картридж, поэтому никаких дополнительных скачиваний для запуска не потребуется. Игра выйдет 5 ноября 2026 года, а бесплатное демо доступно в eShop уже сейчас.