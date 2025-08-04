Обновление 1.3.0 для Stellar Blade добавляет улучшения и исправления в фоторежим для PS5 и ПК

Компания Shift Up выпустила новое обновление для Stellar Blade, внося улучшения как на PlayStation 5, так и на ПК. Ключевым улучшением является фоторежим, где игроки теперь видят индикатор управления при выборе логотипов. Также был исправлен ряд ошибок, включая проблему, из-за которой игроки не могли выйти из магазина после покупки «Поляризованных солнцезащитных очков», и визуальный сбой, связанный с волосами Евы в финальной кат-сцене при ношении определённых нарядов.

Исправления, специфичные для платформ, ещё больше улучшают игровой процесс. На PS5 исправлена проблема с камерой во время битвы с боссом «Демогоргоном» для игроков с отключённым автоприцеливанием на расстоянии. В то же время, версия для ПК получила более широкий набор исправлений, включая отзывчивость пользовательского интерфейса, функциональность захвата цели, улучшения системы сохранения и визуальные улучшения в сценах рыбалки и обучения. В этом обновлении Stellar Blade продолжает совершенствовать внешний вид и игровой процесс после тёплого приёма на обеих платформах.

Полные примечания доступны по ссылке.