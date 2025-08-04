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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 4 384 оценки

Обновление 1.3.0 для Stellar Blade добавляет улучшения и исправления в фоторежим для PS5 и ПК

monk70 monk70

Компания Shift Up выпустила новое обновление для Stellar Blade, внося улучшения как на PlayStation 5, так и на ПК. Ключевым улучшением является фоторежим, где игроки теперь видят индикатор управления при выборе логотипов. Также был исправлен ряд ошибок, включая проблему, из-за которой игроки не могли выйти из магазина после покупки «Поляризованных солнцезащитных очков», и визуальный сбой, связанный с волосами Евы в финальной кат-сцене при ношении определённых нарядов.

Исправления, специфичные для платформ, ещё больше улучшают игровой процесс. На PS5 исправлена проблема с камерой во время битвы с боссом «Демогоргоном» для игроков с отключённым автоприцеливанием на расстоянии. В то же время, версия для ПК получила более широкий набор исправлений, включая отзывчивость пользовательского интерфейса, функциональность захвата цели, улучшения системы сохранения и визуальные улучшения в сценах рыбалки и обучения. В этом обновлении Stellar Blade продолжает совершенствовать внешний вид и игровой процесс после тёплого приёма на обеих платформах.

Полные примечания доступны по ссылке.

7
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
нитгитлистер

а денуво когда уже уберут?))

4
Ste7fan

Это надо покупать, а не пиратить...

3
нитгитлистер Ste7fan

это? покупать? сомнительное капиталовложение

7
Resplaytor нитгитлистер

Ну а смысл тебе тогда в это играть ?

Egik81
Ключевым улучшением является фоторежим, где игроки теперь видят индикатор управления при выборе логотипов. Также был исправлен ряд ошибок, включая проблему, из-за которой игроки не могли выйти из магазина после покупки «Поляризованных солнцезащитных очков», и визуальный сбой, связанный с волосами Евы в финальной кат-сцене при ношении определённых нарядов.

Печально что это видимо Локомотив игры и есть.

3
Rey4rtRO

Воу, мнение прямиком с дивана от человека, который в игру не играл, надо полагать?

3
JIoMTuK

были бы там лучики, ты бы уже побежал ими обмазываться со своей 1080)

2
Egik81 JIoMTuK

Сколько желочи. Пожалейте свою печень.)))

1
Константин335

Уже давно пройдена, а тут смотрю еще обновления выпускают

GleamingUngus

Объясните, в чём вайб Stellar Blade ?
На вид - типичный китайский боевичок, от которых ещё лет 10 назад плевались

Константин335

Там хорошая боевка и сюжет. Лично мне понравилась сюжетом, особенно концовка классная. Жду теперь вторую часть

1
cat7777

Это вообще игра или фоторедактор для дрочеров ?

Rey4rtRO

Да!