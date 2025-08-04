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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 4 399 оценок

Обновление 1.3.0 для Stellar Blade добавляет улучшения в фоторежим, игровой процесс, кат-сцены и AMD FSR

monk70 monk70

Компания Shift Up выпустила новое обновление для Stellar Blade, внося улучшения как на PlayStation 5, так и на ПК. Ключевым улучшением является фоторежим, где игроки теперь видят индикатор управления при выборе логотипов. Также был исправлен ряд ошибок, включая проблему, из-за которой игроки не могли выйти из магазина после покупки «Поляризованных солнцезащитных очков», и визуальный сбой, связанный с волосами Евы в финальной кат-сцене при ношении определённых нарядов.

Исправления, специфичные для платформ, ещё больше улучшают игровой процесс. На PS5 исправлена проблема с камерой во время битвы с боссом «Демогоргоном» для игроков с отключённым автоприцеливанием на расстоянии. В то же время, версия для ПК получила более широкий набор исправлений, включая отзывчивость пользовательского интерфейса, функциональность захвата цели, улучшения системы сохранения и визуальные улучшения в сценах рыбалки и обучения. В этом обновлении Stellar Blade продолжает совершенствовать внешний вид и игровой процесс после тёплого приёма на обеих платформах.

Полные примечания доступны по ссылке.

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Комментарии: 66
Ваш комментарий
mon1332

А чем так игра хороша кроме "Сиськи, Жопа"? Боевка супер деревянная, сюжет.. ну допустим он есть, атмосфера кал. В тот же Nier 2017 года была играть очень кайфово. Если не считать графику Nier был лучше во всем. Максимально бездушная подделка(мое оценочное суждение).

33
Константин335

Как раз наоборот, Стеллар Блейд лучше ниер во всем

6
Ziyter7

Очень смешно читать про деревянную боевку при сравнении с ниер, лол.

4
Kenn1y

Боёвка как раз одна из лучших, отличная хореография и приемы, освоив, можно строить очень разнообразную тактику, практически все приемы нужно использовать, что редкость для подобных игр.

5
zangx

геймплей мусор, но ничего люди подрочат

25
SToNkSBiBa

Сразу видно любителя дотки 2 и кс.

9
Solstice

Так игра не про геймлей, а про... другое

3
Serj77777 Solstice

А про что ? Расскажи,не стесняйся.)

Egik81
Ключевым улучшением является фоторежим, где игроки теперь видят индикатор управления при выборе логотипов. Также был исправлен ряд ошибок, включая проблему, из-за которой игроки не могли выйти из магазина после покупки «Поляризованных солнцезащитных очков», и визуальный сбой, связанный с волосами Евы в финальной кат-сцене при ношении определённых нарядов.

Печально что это видимо Локомотив игры и есть.

18
Rey4rtRO

Воу, мнение прямиком с дивана от человека, который в игру не играл, надо полагать?

11
JIoMTuK

были бы там лучики, ты бы уже побежал ими обмазываться со своей 1080)

6
Egik81 JIoMTuK

Сколько желочи. Пожалейте свою печень.)))

11
нитгитлистер

а денуво когда уже уберут?))

14
Ste7fan

Это надо покупать, а не пиратить...

13
нитгитлистер Ste7fan

это? покупать? сомнительное капиталовложение

19
Resplaytor нитгитлистер

Ну а смысл тебе тогда в это играть ?

6
cat7777

Это вообще игра или фоторедактор для дрочеров ?

7
Rey4rtRO

Да!

1
SelecCioner

Вы ребята ботики пишушие одно и тоже про игру отпрограммируйтесь

1
GleamingUngus

Объясните, в чём вайб Stellar Blade ?
На вид - типичный китайский боевичок, от которых ещё лет 10 назад плевались

6
Константин335

Там хорошая боевка и сюжет. Лично мне понравилась сюжетом, особенно концовка классная. Жду теперь вторую часть

6
Serj77777

Мне кто-нибудь объяснит,чем некоторым уродам не нравится красивая ГГ из этой игры?) Откуда они вылазиют,это ведь не resetera и не Калифорния...С одной и той же пастой,мол игра г-но и в ней ничего нет кроме жопы и костюмов,но ведь это наглая ложь.)

6
Ekaterina2009

всем нравится, не любят только люди из WOK а так же антианимешники которые сами не могут сказать чем они плохи, так работает стадный инстинкт без своего мышления

gamemodenpcs

Мне внешка гг нравится, можно подрочить. А как сама игра - пустышка. Убери как раз таки гг - все бы орали, что это тупой клон ниер. Боевка не такая однокнопочная как в ниер, но более топорная. Особенно, парирования, где не всегда можно анимацию удара застопить. Сюжет рил прям натуральная копипаста ниер, я поржал с того, как сам себе все заспойлерил вспомнив плот твисты в автомате.

Так что, да: потенциального в игре ток сиси и писи.

7
Ziyter7 gamemodenpcs
это тупой клон ниер. Боевка не такая однокнопочная как в ниер

Так тупой клон, или все же боевка не такая однокнопочная?

Ты сам себе буквально в следующем же предложении противоречишь, лол. С головой все нормально?

6
Константин335

Уже давно пройдена, а тут смотрю еще обновления выпускают

2
LastZidan

Как новость по этой игре, начинается срач в комментах)). Мне одно не понравилось в пк версии, может исправят, когда в гипер трубе начинается кат сцена с роботом, на пс5 когда ещё год назад играл, трек песни переходил во вторую фазу и больше передавал эпика в кат сцене, на пк же песня просто продолжается, мелочь, но мне не понравилось

1
Niera2B

Дермуво когда слетит, тогда и оценим.

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