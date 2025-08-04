Обновление 1.3.0 для Stellar Blade добавляет улучшения в фоторежим, игровой процесс, кат-сцены и AMD FSR

Компания Shift Up выпустила новое обновление для Stellar Blade, внося улучшения как на PlayStation 5, так и на ПК. Ключевым улучшением является фоторежим, где игроки теперь видят индикатор управления при выборе логотипов. Также был исправлен ряд ошибок, включая проблему, из-за которой игроки не могли выйти из магазина после покупки «Поляризованных солнцезащитных очков», и визуальный сбой, связанный с волосами Евы в финальной кат-сцене при ношении определённых нарядов.
Исправления, специфичные для платформ, ещё больше улучшают игровой процесс. На PS5 исправлена проблема с камерой во время битвы с боссом «Демогоргоном» для игроков с отключённым автоприцеливанием на расстоянии. В то же время, версия для ПК получила более широкий набор исправлений, включая отзывчивость пользовательского интерфейса, функциональность захвата цели, улучшения системы сохранения и визуальные улучшения в сценах рыбалки и обучения. В этом обновлении Stellar Blade продолжает совершенствовать внешний вид и игровой процесс после тёплого приёма на обеих платформах.
Полные примечания доступны по ссылке.
А чем так игра хороша кроме "Сиськи, Жопа"? Боевка супер деревянная, сюжет.. ну допустим он есть, атмосфера кал. В тот же Nier 2017 года была играть очень кайфово. Если не считать графику Nier был лучше во всем. Максимально бездушная подделка(мое оценочное суждение).
Как раз наоборот, Стеллар Блейд лучше ниер во всем
Очень смешно читать про деревянную боевку при сравнении с ниер, лол.
Боёвка как раз одна из лучших, отличная хореография и приемы, освоив, можно строить очень разнообразную тактику, практически все приемы нужно использовать, что редкость для подобных игр.
геймплей мусор, но ничего люди подрочат
Сразу видно любителя дотки 2 и кс.
Так игра не про геймлей, а про... другое
А про что ? Расскажи,не стесняйся.)
Печально что это видимо Локомотив игры и есть.
Воу, мнение прямиком с дивана от человека, который в игру не играл, надо полагать?
были бы там лучики, ты бы уже побежал ими обмазываться со своей 1080)
Сколько желочи. Пожалейте свою печень.)))
а денуво когда уже уберут?))
Это надо покупать, а не пиратить...
это? покупать? сомнительное капиталовложение
Ну а смысл тебе тогда в это играть ?
Это вообще игра или фоторедактор для дрочеров ?
Да!
Вы ребята ботики пишушие одно и тоже про игру отпрограммируйтесь
Объясните, в чём вайб Stellar Blade ?
На вид - типичный китайский боевичок, от которых ещё лет 10 назад плевались
Там хорошая боевка и сюжет. Лично мне понравилась сюжетом, особенно концовка классная. Жду теперь вторую часть
Мне кто-нибудь объяснит,чем некоторым уродам не нравится красивая ГГ из этой игры?) Откуда они вылазиют,это ведь не resetera и не Калифорния...С одной и той же пастой,мол игра г-но и в ней ничего нет кроме жопы и костюмов,но ведь это наглая ложь.)
всем нравится, не любят только люди из WOK а так же антианимешники которые сами не могут сказать чем они плохи, так работает стадный инстинкт без своего мышления
Мне внешка гг нравится, можно подрочить. А как сама игра - пустышка. Убери как раз таки гг - все бы орали, что это тупой клон ниер. Боевка не такая однокнопочная как в ниер, но более топорная. Особенно, парирования, где не всегда можно анимацию удара застопить. Сюжет рил прям натуральная копипаста ниер, я поржал с того, как сам себе все заспойлерил вспомнив плот твисты в автомате.
Так что, да: потенциального в игре ток сиси и писи.
Так тупой клон, или все же боевка не такая однокнопочная?
Ты сам себе буквально в следующем же предложении противоречишь, лол. С головой все нормально?
Уже давно пройдена, а тут смотрю еще обновления выпускают
Как новость по этой игре, начинается срач в комментах)). Мне одно не понравилось в пк версии, может исправят, когда в гипер трубе начинается кат сцена с роботом, на пс5 когда ещё год назад играл, трек песни переходил во вторую фазу и больше передавал эпика в кат сцене, на пк же песня просто продолжается, мелочь, но мне не понравилось
Дермуво когда слетит, тогда и оценим.