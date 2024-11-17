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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 149 оценок

Одеть Еву, как 2B, бесплатно не получится. DLC Nier:Automata для Stellar Blade будет платным

Gruz_
Новости

Пост-релизная поддержка Stellar Blade от Shift Up была настолько сильной, что многие задавались вопросом, будет ли предстоящее дополнение для NieR Automata бесплатным. Компания Shift Up подтвердила в социальных сетях, что это платное дополнение, но пока не уточнила, сколько оно будет стоить.

Кроссоверный контент от Йоко Таро выйдет 20 ноября, в нем появится новый торговец Эмиль, который продаст 11 новых нарядов и аксессуаров для главной героини Евы, вдохновленных легендарной ролевой игрой. В их число входят наряды, созданные по мотивам 2B и A2.

К слову, платным будет только контент по NieR Automata; прочие обновления, которые появятся в тот же день, включая фоторежим и четыре других костюма, будут бесплатными для всех, кто владеет игрой. То есть даже если вы не планируете покупать DLC, вам есть чего ждать.

Авторы Stellar Blade привлекли другую корейскую модель для создания новых костюмов в DLC

Было бы здорово, если бы разработчики Shift Up добавили в игру пару новых уровней и врагов, сделав кроссовер по-настоящему ярким, но мы все равно с нетерпением ждем, когда Ева - у которой, кстати, появился новый двойник - получит несколько свежих образов.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Ну или просто подождать ПК-версию

0
agula98

Там уже никого одевать не придется, всех разденут к тому же абсолютно бесплатно

3
OPen man

по этому пк всегда и во всем лучше

1
1barac9U7ada7 agula98

эротические костюмы тоже костюм, к тому ж куда она меч убирать будет? А, да) можешь не отвечать а то модеры заагряться

0
AchingGarrison

ИГРОМИР СКАТЫВАЕТСЯ В ПОРНХАБ ДЛЯ ДРОЧЕРОВ.

0
Ellie Williams

а минусы?

1
Анна Кранцове

А если у кого дисковое издание всю бай бай да?

0