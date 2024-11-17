Одеть Еву, как 2B, бесплатно не получится. DLC Nier:Automata для Stellar Blade будет платным

Пост-релизная поддержка Stellar Blade от Shift Up была настолько сильной, что многие задавались вопросом, будет ли предстоящее дополнение для NieR Automata бесплатным. Компания Shift Up подтвердила в социальных сетях, что это платное дополнение, но пока не уточнила, сколько оно будет стоить.

Кроссоверный контент от Йоко Таро выйдет 20 ноября, в нем появится новый торговец Эмиль, который продаст 11 новых нарядов и аксессуаров для главной героини Евы, вдохновленных легендарной ролевой игрой. В их число входят наряды, созданные по мотивам 2B и A2.

К слову, платным будет только контент по NieR Automata; прочие обновления, которые появятся в тот же день, включая фоторежим и четыре других костюма, будут бесплатными для всех, кто владеет игрой. То есть даже если вы не планируете покупать DLC, вам есть чего ждать.

Было бы здорово, если бы разработчики Shift Up добавили в игру пару новых уровней и врагов, сделав кроссовер по-настоящему ярким, но мы все равно с нетерпением ждем, когда Ева - у которой, кстати, появился новый двойник - получит несколько свежих образов.