Официальные странички слэшера Stellar Blade оживились в преддверии State of Play

Уже через пару дней мы, наконец, сможем узнать дату релиза амбициозного экшена Stellar Blade от молодой корейской студии Shift Up. Это может произойти на предстоящей презентации State of Play от Sony. И хотя проект официально не был заявлен среди анонсов, и его нет в достоверных инсайдерских утечках, на свое присутствие намекают сами авторы. Впервые за несколько лет они оживили странички Stellar Blade и рекомендуют обратить внимание на мероприятие Sony.

Официальные странички Stellar Blade в социальных сетях были неактивны с 2022 года. Это молчание заставило многих игроков подумать, что проект заброшен, однако его разработка продолжается. Чтобы избежать создания ложных надежд на скорый релиз, авторы слешера решили снизить свою активность, но теперь вернулись. Их первое сообщение в 2024 году было посвящено предстоящей State of Play.

State of Play пройдет 1 февраля в 01:00 по МСК и покажет 15 игр. Как ожидается, в рамках презентации будут показаны живой геймплей Stellar Blade, а также будет объявлена окончательная дата релиза. До этого проект несколько раз переносили, однако видно, что Sony делает на него большую ставку и активно помогает с разработкой. Например, недавно студию авторов экшена посещал постановщик дополнения God of War: Ragnarok.