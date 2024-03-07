Официальный аккаунт Stellar Blade в Твиттере лайкнул пост c просьбой выпустить игру как можно скорее на PC

Официальный аккаунт Stellar Blade в Твиттере не особо активен, в основном они лайкают новости об игре и фан-арты, но вчера игроки в фан-группе игры на Reddit заметили, что аккаунт лайкнул пост китайского фаната с просьбой выпустить игру как можно скорее на PC. В недавнем интервью разработчики уже сообщали, что первоначально игра разрабатывалась для PlayStation и PC, но потом было решено сосредоточиться только на одной платформе. Нынешнее молчание о том, сколько Stellar Blade пробудет эксклюзивом PS5, скорее всего, связано с соглашением с Sony, однако разработчики никогда не отрицали, что игра впоследствии выйдет и PC, тем более, когда уже имеются наработки.
Stellar Blade расскажет о девушке по имени Ева, которая покидает Колонию и прибывает на разоренную родную планету с четкой задачей: отвоевать Землю у БИО:тивов – враждебной силы, опустошившей ее, и спасти человечество. Побеждая БИО:тивов одного за другим, изучая свидетельства прошлого человеческой цивилизации, Ева постепенно раскрывает тайны произошедшего и понимает, что цель ее миссии не так уж однозначна. Предзаказы Stellar Blade открылись 7 февраля. Релиз игры состоится 26 апреля 2024 года на PlayStation 5.
посты на пг в 2023: кто-то что-то где-то написал - СРОЧНО ДЕЛАТЬ ПОСТ
посты на пг в 2к24: кто-то что-то где-то лайкнул - СРОЧНО ДЕЛАТЬ ПОСТ
Та пох на чём играть.
На мобилке готов играть?
Готов вообще ни на чем не играть.