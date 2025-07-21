Официальный аккаунт Stellar Blade в X восстановлен после взлома, разработчики принесли извинения

Компания SHIFT UP официально восстановила контроль над аккаунтом Stellar Blade в X/Twitter после продолжительной атаки, в ходе которой аккаунт использовался для мошенничества с криптовалютой. Студия принесла официальные извинения сообществу и заверила фанатов, что приняты меры для предотвращения подобных нарушений в будущем.

В сообщении, опубликованном через восстановленный аккаунт, SHIFT UP заявила:

Мы приносим искренние извинения за долгое ожидание. Наш официальный аккаунт полностью восстановлен. Мы глубоко осознаем этот инцидент и примем все меры, чтобы он никогда не повторился.

Уязвимость системы безопасности, впервые обнаруженная 14 июля, позволила неавторизованным пользователям получить контроль над официальным аккаунтом Stellar Blade. Хакеры использовали аккаунт для продвижения мошеннических криптовалютных эйрдропов и подозрительных предложений по регистрации, что вызвало всеобщее недоумение и беспокойство среди фанатов.

Хён Тэ Ким, директор игры, неоднократно обращался к сообществу через свой личный аккаунт в социальных сетях. 19 июля он подтвердил взлом и предупредил подписчиков не реагировать на публикации взломанного аккаунта. Он также сообщил, что хакеры запустили мошеннический веб-сайт, продвигающий мошеннические схемы криптовалюты, подчеркнув, что ни Stellar Blade, ни SHIFT UP не имеют никакого отношения к такому контенту.

Ким продолжал информировать сообщество по мере развития ситуации. 20 июля он подтвердил, что студия тесно сотрудничает с администраторами платформы для восстановления аккаунта, и призвал фанатов к терпению. Он также рекомендовал не сообщать о взломанных аккаунтах в массовом порядке, отметив, что автоматические системы отчётности могут привести к блокировке аккаунта, что ещё больше усложнит процесс восстановления.