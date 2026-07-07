Официальный Discord-сервер Stellar Blade провел фотоконкурс на лучший кадр с Лили

Официальный Discord-сервер Stellar Blade провел фотоконкурс, посвященный любимице фанатов - Лили. Участникам предлагалось продемонстрировать свои навыки внутриигровой фотосъемки и побороться за звание лучшего виртуального фотографа. По условиям, игроки должны были использовать только внутриигровой фоторежим - применение внешних редакторов, таких как Photoshop, было строго запрещено.

По итогам голосования победу завоевал пользователь @marsonmao (работа в шапке). Организаторы отметили его выдающееся мастерство в съемке этого персонажа и подтвердили статус победителя на сервере. Награда за первое место включает эксклюзивную роль "Личного фотографа Лили" на сервере и специальный значок чемпиона.

Организаторы поблагодарили всех участников за проявленное творчество и пригласили фанатов посетить специальный канал с другими участниками конкурса, чтобы насладиться впечатляющими работами сообщества.