Компания Hobby Sakura открыла приём предзаказов на лицензированную коллекцию миниатюрных фигурок SAC Series Stellar Blade Chibi Figure Complete BOX по мотивам экшена Stellar Blade от студии Shift Up.

В полный комплект входят восемь персонажей игры: Ева (EVE), Тахи (Tachy), Ворон (Raven), Кайя (Kaya), Эния (Enya), Адам (Adam), Лили (Lily) и Иберис (Iberis). Каждая фигурка выполнена из пластика PVC и ABS, достигает в высоту около 90 мм и оснащена индивидуальной подставкой. При покупке целого бокса покупатели также получат эксклюзивный бонус - широкий иллюстрированный фоновый лист (600 × 165 мм) для создания единой диорамы на полке.

Рекомендованная розничная стоимость набора составляет 22880 японских иен (около $140–150 в зависимости от площадки и действующих скидок). Выход фигурок в продажу запланирован на июль-август 2027 года. Оформить предзаказ уже можно в крупных международных магазинах аниме-товаров и коллекционных фигурок, включая AmiAmi, Hobby Search и Hobby Genki.