PC-версия Stellar Blade получит весь доступный контент и будет оптимизирована для Steam Deck

Вчера корейская студия Shift Up выпустила финансовый отчет перед инвесторами, из которого стало известно то, что компания демонстрирует рекордную прибыль, а разработчики уже вовсю трудятся над ПК-версией Stellar Blade, DLC и новым проектом, о котором планирует рассказать уже в первой половине этого года:

Кроме того, студия сообщила о том, что сейчас активно работает над оптимизацией PC-версии: на релизе она сразу получит полную поддержку Steam Deck. Так же, по словам студии, игра будет оптимизирована и для других UMPC-устройств (ультра-мобильных ПК) - таким образом её системные требования должны получиться довольно демократичными. В PC-версии будет доступен весь контент, который вышел для PS5-версии.

Дата выхода PC-версии на данный момент неизвестна, но вероятно она выйдет уже в этом году.