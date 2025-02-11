PC-версия Stellar Blade получит весь доступный контент и будет оптимизирована для Steam Deck

Вчера корейская студия Shift Up выпустила финансовый отчет перед инвесторами, из которого стало известно то, что компания демонстрирует рекордную прибыль, а разработчики уже вовсю трудятся над ПК-версией Stellar Blade, DLC и новым проектом, о котором планирует рассказать уже в первой половине этого года:
Кроме того, студия сообщила о том, что сейчас активно работает над оптимизацией PC-версии: на релизе она сразу получит полную поддержку Steam Deck. Так же, по словам студии, игра будет оптимизирована и для других UMPC-устройств (ультра-мобильных ПК) - таким образом её системные требования должны получиться довольно демократичными. В PC-версии будет доступен весь контент, который вышел для PS5-версии.
Дата выхода PC-версии на данный момент неизвестна, но вероятно она выйдет уже в этом году.
Ориентировочных дат выхода пока нету?
Удобно. Приставочники побыли бета-тестерами, а нам сразу всё готовое, с ДЛС :) Да еще небось и дешевле.
Бета тест будет и на ПК, достаточно посмотреть на кривой порт паука 2
То никсель-пиксель портировали, а тут корейцы.
Сони не занимается портом игры.
Новость ТОП. Будем поглядим какая там оптимизация
Ждём всем селом как говориться пк версии!
Маловероятность крайне мала
кажись игре даже не нужны будут нуд моды, они встроены в игру))
p.s. выбил платину на плойке
Когда уже эта прелесть будет у нас)
дата выхода конец лета, август, следующий релиз после деластофас 2, че тут гадать
"Ждём, верим, любим" -Дед Фрейд
на плойке платину получил, еще и на деке пройду)
Игра прекрасна, но с модами будет явно лучше.
Спасибо, но зачем этот симулятор нарядов онимешной особи на пк?)
Увы
Да и правда, зачем оно всё надо, пойдем лучше в Конкорд навернём
Помои сони одинаково бесполезны, просто конкорду не повезло релизнуться, в ином случае они были бы на одной полочке)
Конкорд же как раз и релизнулся, правда на несколько недель)) Только на Вашей одной полочке думаю они бы были, другие ждут stellar blade, так как им зашла nier automata