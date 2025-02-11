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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 320 оценок

PC-версия Stellar Blade получит весь доступный контент и будет оптимизирована для Steam Deck

AceTheKing
Новости

Вчера корейская студия Shift Up выпустила финансовый отчет перед инвесторами, из которого стало известно то, что компания демонстрирует рекордную прибыль, а разработчики уже вовсю трудятся над ПК-версией Stellar Blade, DLC и новым проектом, о котором планирует рассказать уже в первой половине этого года:

Авторы Stellar Blade похвастались рекордной выручкой и обещают анонсировать свой новый проект уже скоро

Кроме того, студия сообщила о том, что сейчас активно работает над оптимизацией PC-версии: на релизе она сразу получит полную поддержку Steam Deck. Так же, по словам студии, игра будет оптимизирована и для других UMPC-устройств (ультра-мобильных ПК) - таким образом её системные требования должны получиться довольно демократичными. В PC-версии будет доступен весь контент, который вышел для PS5-версии.

Дата выхода PC-версии на данный момент неизвестна, но вероятно она выйдет уже в этом году.

60
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake
20
MNM 1985
11
Эникейщик

Ориентировочных дат выхода пока нету?

3
BewitchingBaron
В PC-версии будет доступен весь контент, который вышел для PS5-версии.

Удобно. Приставочники побыли бета-тестерами, а нам сразу всё готовое, с ДЛС :) Да еще небось и дешевле.

1
agula98

Бета тест будет и на ПК, достаточно посмотреть на кривой порт паука 2

2
Ди Гы agula98

То никсель-пиксель портировали, а тут корейцы.

1
Armen 88 agula98

Сони не занимается портом игры.

0
SmilingQuillonard

Новость ТОП. Будем поглядим какая там оптимизация

1
SERGEY-SP

Ждём всем селом как говориться пк версии!

1
Twitch Stream Moments

Маловероятность крайне мала

1
Gryxa

кажись игре даже не нужны будут нуд моды, они встроены в игру))

p.s. выбил платину на плойке

1
Dellinger

Когда уже эта прелесть будет у нас)

0
fundamentalist

дата выхода конец лета, август, следующий релиз после деластофас 2, че тут гадать

0
5upZiro

"Ждём, верим, любим" -Дед Фрейд

0
sergio5321

на плойке платину получил, еще и на деке пройду)

0
CobraN8

Игра прекрасна, но с модами будет явно лучше.

0
Listoman

Спасибо, но зачем этот симулятор нарядов онимешной особи на пк?)

-20
OneTweak

Увы

-4
Slow Slade Snow Snake

Да и правда, зачем оно всё надо, пойдем лучше в Конкорд навернём

4
Listoman Slow Slade Snow Snake

Помои сони одинаково бесполезны, просто конкорду не повезло релизнуться, в ином случае они были бы на одной полочке)

-10
PVV DIT Listoman

Конкорд же как раз и релизнулся, правда на несколько недель)) Только на Вашей одной полочке думаю они бы были, другие ждут stellar blade, так как им зашла nier automata

0