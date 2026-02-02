ЧАТ ИГРЫ
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 5 659 оценок

PlayStation in China запустила конкурс косплея по Stellar Blade с призами и подарками от Sony

2BLaraSex 2BLaraSex

Китайское подразделение PlayStation запустило новую рекламную акцию, посвященную корейскому экшену Stellar Blade. Игроков приглашают делиться фотографиями с косплеем персонажей из игры, а авторы лучших образов получат тематические подарки и мерч от Sony. Конкурс проходит на китайском сервисе микроблогов Weibo.

Особое внимание привлекло промо-видео кампании. В нем снялась шанхайская модель Yanyan, которая воплотила образ Евы в одном из игровых костюмов. Видео чередует кадры с косплеершей и геймплейные моменты с Евой в разных нарядах.

50
16
Комментарии:  16
zSpartacuSz

А моДель не могла нормальные стринги надеть, а не панталоны?

14
CaptainCapybara

Так китайцы же, у них на такое цензура))

1
zSpartacuSz CaptainCapybara

Треш)) она же в костюме, а не в белье

InSerrt

запустила конкурс косплея по Stellar Blade

Куртизанки, ваш выход

12
Заминированный тапок
DisAssBella

На оранжевом куча косплея, выбирайте

7
Lelik_mc_kawai

Официальный отбор шл*х, самая шл*хастая победит!

2
Олег Дудин

Ух, самый горячий конкурс будет. :)

1
Phoenix87

Бл.ть когда сломают? Чё там ломают кал какой то один? Я письку дрочить хочу

1
Lelik_mc_kawai

пираты страдат!

2
-zotik-

Оно того не стоит)

1
нитгитлистер

отлично. будем ждать пост с победительницами))

1
askazanov

Балдежно

Rayjin

Плеер гуано...

sa1958

Ну сейчас понесётся.

