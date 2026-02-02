PlayStation in China запустила конкурс косплея по Stellar Blade с призами и подарками от Sony

Китайское подразделение PlayStation запустило новую рекламную акцию, посвященную корейскому экшену Stellar Blade. Игроков приглашают делиться фотографиями с косплеем персонажей из игры, а авторы лучших образов получат тематические подарки и мерч от Sony. Конкурс проходит на китайском сервисе микроблогов Weibo.

Особое внимание привлекло промо-видео кампании. В нем снялась шанхайская модель Yanyan, которая воплотила образ Евы в одном из игровых костюмов. Видео чередует кадры с косплеершей и геймплейные моменты с Евой в разных нарядах.