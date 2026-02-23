По Stellar Blade анонсирована роскошная 55-сантиметровая фигурка Евы в розовом латексе

Популярность экшена Stellar Blade и его главной героини продолжает вдохновлять производителей премиального мерчандайза. Студия PA Create анонсировала выпуск новой масштабной фигурки Евы, которая обещает подчеркнуть ключевые достоинства дизайна девушки.

На этот раз Ева предстала перед публикой в облегающем розовом костюме «Алиса» — одном из самых популярных и узнаваемых нарядов в игре. Композиция выполнена в солидном масштабе 1/4: высота статуэтки составляет внушительные 55 сантиметров, а в ширину она занимает 60 сантиметров. Для создания столь детализированной работы авторы использовали высококачественный полистоун и импортный полиуретан, что позволило достоверно передать глянцевую фактуру ткани и динамику развивающихся волос.

Производитель предлагает коллекционерам на выбор несколько вариантов комплектации, которые отличаются внешним видом героини:

Версия А (примерно 49 600 руб.): Базовый вариант Евы с одиночным хвостом в боевой стойке с мечом.

Базовый вариант Евы с одиночным хвостом в боевой стойке с мечом. Версия В (примерно 53 800 руб.): Альтернативная комплектация, в которой Ева предстает с двумя пышными хвостиками. В этот набор также включены сменные детали лица, позволяющие выставлять героиню как в очках, так и без них.

Альтернативная комплектация, в которой Ева предстает с двумя пышными хвостиками. В этот набор также включены сменные детали лица, позволяющие выставлять героиню как в очках, так и без них. Версия А + DLC (примерно 58 700 руб.): Расширенное издание, включающее базу первого варианта с дополнительным скульптом головы с двойными хвостиками.

Кроме того, фигурка получит крайне лимитированный тираж — во всем мире будет выпущено всего 178 экземпляров. Предварительные заказы уже открыты на профильных ресурсах, а начало поставок готовых статуэток ожидается в третьем квартале 2026 года.