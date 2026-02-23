ЧАТ ИГРЫ
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 5 703 оценки

По Stellar Blade анонсирована роскошная 55-сантиметровая фигурка Евы в розовом латексе

Gutsz Gutsz

Популярность экшена Stellar Blade и его главной героини продолжает вдохновлять производителей премиального мерчандайза. Студия PA Create анонсировала выпуск новой масштабной фигурки Евы, которая обещает подчеркнуть ключевые достоинства дизайна девушки.

На этот раз Ева предстала перед публикой в облегающем розовом костюме «Алиса» — одном из самых популярных и узнаваемых нарядов в игре. Композиция выполнена в солидном масштабе 1/4: высота статуэтки составляет внушительные 55 сантиметров, а в ширину она занимает 60 сантиметров. Для создания столь детализированной работы авторы использовали высококачественный полистоун и импортный полиуретан, что позволило достоверно передать глянцевую фактуру ткани и динамику развивающихся волос.

+ ещё 2 картинки

Производитель предлагает коллекционерам на выбор несколько вариантов комплектации, которые отличаются внешним видом героини:

  • Версия А (примерно 49 600 руб.): Базовый вариант Евы с одиночным хвостом в боевой стойке с мечом.
  • Версия В (примерно 53 800 руб.): Альтернативная комплектация, в которой Ева предстает с двумя пышными хвостиками. В этот набор также включены сменные детали лица, позволяющие выставлять героиню как в очках, так и без них.
  • Версия А + DLC (примерно 58 700 руб.): Расширенное издание, включающее базу первого варианта с дополнительным скульптом головы с двойными хвостиками.

Кроме того, фигурка получит крайне лимитированный тираж — во всем мире будет выпущено всего 178 экземпляров. Предварительные заказы уже открыты на профильных ресурсах, а начало поставок готовых статуэток ожидается в третьем квартале 2026 года.

Комментарии:  14
agula98
примерно 58 700 руб

За такую цену можно всех девушек с именем ева в городе перетрахать

11
TikitikiTardeKelemano

ну по такой логике данный тезис можно отнести и к покупке видеокарты, я за 120к смог бы всех девушек перетрахать уже не в городе, а в двух, но я лапух, взял видеокарту(((((

4
Sakai1298

Если ток алкоголичек

4
IbruhmanI TikitikiTardeKelemano

как видеокарта которая приносит пользу имеет общего с статуей которая ничего полезного тебе не сделает?

2
Pycckuu_XAKEP

шлюху отрабатывают в борделе

9
Wing42

Тебе это ощущение знакомо, я полагаю.

7
МАХАН МАХАНОВИЧ

Вообще не похожа, это какая то баянетта

5
smallhell

Помимо ощутимой цены тут еще надо место, куда такую большую штуку ставить.

3
dezmand07

Оу, большая игрушка. Главное чтобы были дырочки, от этих 55 см толку ноль.

1
sa1958

Во какая бандура.

Feliskotta

Чёт не впечатляют меня подобные образы. Слащавая гадость. У Евы куда интереснее костюмы есть в ассортименте.

inkomniak

шикарная

Allexandrr

Рот открывается ? Друг спрашивает... )))

Kenn1y

Странный костюм, в реальности грудь такой не будет с ним, будет больше в стиле ее боевых версий.