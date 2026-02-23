По Stellar Blade анонсирована роскошная 55-сантиметровая фигурка Евы в розовом латексе

Популярность экшена Stellar Blade и его главной героини продолжает вдохновлять производителей премиального мерчандайза. Студия PA Create анонсировала выпуск новой масштабной фигурки Евы, которая обещает подчеркнуть ключевые достоинства дизайна девушки.
На этот раз Ева предстала перед публикой в облегающем розовом костюме «Алиса» — одном из самых популярных и узнаваемых нарядов в игре. Композиция выполнена в солидном масштабе 1/4: высота статуэтки составляет внушительные 55 сантиметров, а в ширину она занимает 60 сантиметров. Для создания столь детализированной работы авторы использовали высококачественный полистоун и импортный полиуретан, что позволило достоверно передать глянцевую фактуру ткани и динамику развивающихся волос.
Производитель предлагает коллекционерам на выбор несколько вариантов комплектации, которые отличаются внешним видом героини:
- Версия А (примерно 49 600 руб.): Базовый вариант Евы с одиночным хвостом в боевой стойке с мечом.
- Версия В (примерно 53 800 руб.): Альтернативная комплектация, в которой Ева предстает с двумя пышными хвостиками. В этот набор также включены сменные детали лица, позволяющие выставлять героиню как в очках, так и без них.
- Версия А + DLC (примерно 58 700 руб.): Расширенное издание, включающее базу первого варианта с дополнительным скульптом головы с двойными хвостиками.
Кроме того, фигурка получит крайне лимитированный тираж — во всем мире будет выпущено всего 178 экземпляров. Предварительные заказы уже открыты на профильных ресурсах, а начало поставок готовых статуэток ожидается в третьем квартале 2026 года.
За такую цену можно всех девушек с именем ева в городе перетрахать
ну по такой логике данный тезис можно отнести и к покупке видеокарты, я за 120к смог бы всех девушек перетрахать уже не в городе, а в двух, но я лапух, взял видеокарту(((((
Если ток алкоголичек
как видеокарта которая приносит пользу имеет общего с статуей которая ничего полезного тебе не сделает?
шлюху отрабатывают в борделе
Тебе это ощущение знакомо, я полагаю.
Вообще не похожа, это какая то баянетта
Помимо ощутимой цены тут еще надо место, куда такую большую штуку ставить.
Оу, большая игрушка. Главное чтобы были дырочки, от этих 55 см толку ноль.
Во какая бандура.
Чёт не впечатляют меня подобные образы. Слащавая гадость. У Евы куда интереснее костюмы есть в ассортименте.
шикарная
Рот открывается ? Друг спрашивает... )))
Странный костюм, в реальности грудь такой не будет с ним, будет больше в стиле ее боевых версий.