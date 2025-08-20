Популярная японская косплеерша HaneAme посетила Shift Up и прошла 3D-сканирование тела

Известная японская косплеерша HaneAme посетила офис компании Shift Up в Корее. Во время визита она попробовала легендарный сканер полного тела 3D, посетила студию скульптуры монстров и даже получила возможность взглянуть на личную коллекцию Ким Хен Тхэ. Полное видео с мероприятия девушка обещает выпустить в сентябре.

HaneAme является фанатов Stellar Blade и часто делала косплей на Еву в разных образах. Фанаты активно обсуждают возможность того, что HaneAme может стать прототипом для персонажа в будущих играх Shift Up, особенно после того, как стало известно, что сотрудники компании попросили ее расписаться на фотокниге, которую планируют выставить в офисе. Это говорит о том, что разработчики являются поклонниками косплеерши, и их энтузиазм может привести к тому, что HaneAme станет моделью для нового персонажа в играх вроде второй части Stellar Blade или Project Spirits.