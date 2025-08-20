Популярная японская косплеерша HaneAme посетила Shift Up и прошла 3D-сканирование тела

Известная японская косплеерша HaneAme посетила офис компании Shift Up в Корее. Во время визита она попробовала легендарный сканер полного тела 3D, посетила студию скульптуры монстров и даже получила возможность взглянуть на личную коллекцию Ким Хен Тхэ. Полное видео с мероприятия девушка обещает выпустить в сентябре.
HaneAme является фанатов Stellar Blade и часто делала косплей на Еву в разных образах. Фанаты активно обсуждают возможность того, что HaneAme может стать прототипом для персонажа в будущих играх Shift Up, особенно после того, как стало известно, что сотрудники компании попросили ее расписаться на фотокниге, которую планируют выставить в офисе. Это говорит о том, что разработчики являются поклонниками косплеерши, и их энтузиазм может привести к тому, что HaneAme станет моделью для нового персонажа в играх вроде второй части Stellar Blade или Project Spirits.
немного больше картинок тема не раскрыта
чет корова ужас..... тити висят огромные. жопа так вообще тем более ....😂🤢💩
Мне срочно нужно опустошить свои яйца!
Вотета дойная корова
Взрыв сжв-шизо-активистов через 3.. 2.. 1..
Ну че дрочмены ваш выход
Давай потом. Руки устали.
а на что там дрочить?😂
Да и мозоли эти чертовы..
Корова какая то
какая срань, вот это уже точно баба робот.
Как мешок сидит
Ждём её в Stellar Blade 2, в качестве какого нибудь персонажа.
Оплодотворять, лизать, сосать срочно в течении джвух часов!
Мало чот
Ладно