После жалоб игроков Shift Up позволит отключать генерацию кадров в Stellar Blade для Switch 2

Stellar Blade Complete Edition выйдет на Switch 2 с возможностью отключения генерации кадров — это подтвердила студия Shift Up, прислушавшись к мнению тех, кто уже опробовал демоверсию из eShop. Данное изменение будет доступно уже на момент релиза игры 5 ноября.

Как ранее поясняла корейская студия, игра работает с нативной частотой 30 кадров в секунду, а до 60 к/с показатель поднимается благодаря интерполяции FSR 3.1, применяемой поверх апскейлинга DLSS. Такое сочетание технологий немного замедляет отклик на нажатие кнопок в игре, которая и без того требовательна к реакции из-за динамичного экшен-геймплея и уже имела определённую задержку ввода при выполнении некоторых действий.

Эта формула должна была обеспечить плавность изображения, но на практике ощущалась задержка в управлении. Сгенерированные кадры не соответствовали непосредственно вашим действиям, и в экшен-игре, где важны точные блоки и уклонения, эта задержка оказалась более существенной, чем ожидалось. Студия признала это в своем официальном аккаунте в соцсети X:

Спасибо всем, кто уже сыграл в демоверсию Stellar Blade Complete Edition на Nintendo Switch 2. Мы внимательно изучили ваши отзывы и решили добавить возможность включения или отключения генерации кадров к моменту выхода игры. Надеемся, это позволит вам играть так, как вам больше нравится — и с точки зрения картинки, и с точки зрения ощущений от управления.

Пока Shift Up не уточнила, как именно Stellar Blade будет работать при отключённой функции. Ожидается, что игра сохранит базовые 30 кадров в секунду: визуально она будет выглядеть менее эффектно, зато отклик станет более мгновенным. Впрочем, ещё предстоит выяснить, будет ли производительность стабильной и появятся ли различия в работе игры в портативном и стационарном (ТВ) режимах.