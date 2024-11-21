Последнее обновление Stellar Blade добавило не только фоторежим, но и баг, мешающий прохождению игры

Stellar Blade совсем недавно получила долгожданный фоторежим и кроссовер с франшизой NieR, но не все так идеально в приключении Евы. По словам ShiftUp, в обновлении 1.009 (в котором появился фоторежим) была обнаружена ошибка, которая препятствует прогрессу.

Информация была опубликована в X-профиле игры Stellar Blade. По словам разработчика, исправление уже готовится и будет выпущено как можно скорее, а пока они предлагают проста «набраться терпения» и спокойно дождаться хотфикса.

Как выяснилось, в одной из миссий были обнаружен баг, из-за чего взаимодействие с Адамом не приводит к желаемому результату, что мешает дальнейшему прохождению.

Если вы телепортируетесь к Оракулу, а игра не дает вам продвинуться по сюжету, не пытайтесь «обойти» ее, отправившись к Адаму в Ксион. Если вы это сделаете, а потом установите исправление, игра еще больше сломается.