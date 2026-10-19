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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.9 6 278 оценок

Позы, фильтры и свет: трейлер Stellar Blade: Complete Edition раскрыл детали фоторежима на Switch 2

Gruz_ Gruz_

Компания SHIFT UP Corp. поделилась геймплейным трейлером экшена Stellar Blade: Complete Edition, полностью посвященным возможностям внутриигрового фоторежима. Ролик демонстрирует настройки ракурсов камеры, динамические фильтры, управление освещением и выбор поз для главной героини Евы и ее команды. Оценить функции лично можно уже сейчас — в eShop для Nintendo Switch 2 доступна бесплатная демоверсия.

Помимо фоторежима, трейлер напоминает о ключевых особенностях геймплея: битвах с боссами, глубокой прокачке и интеграции гироскопов контроллеров Joy-Con 2. В состав релиза войдет весь прошлый контент (включая кроссоверы с NieR:Automata и NIKKE), а также новые бесплатные костюмы в стилистике Bayonetta.

Полное издание для Switch 2 поступит в продажу 5 ноября 2026 года. За оформление предзаказа игроки получат ранний доступ к набору уникальной экипировки для Евы. Для любителей физических копий открыты заказы на лимитированный SteelBook. Издатель отдельно подчеркнул, что дисковая версия Stellar Blade поставляется со всеми игровыми данными на картридже — никаких дополнительных загрузок из интернета для запуска не потребуется.

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