Позы, фильтры и свет: трейлер Stellar Blade: Complete Edition раскрыл детали фоторежима на Switch 2

Компания SHIFT UP Corp. поделилась геймплейным трейлером экшена Stellar Blade: Complete Edition, полностью посвященным возможностям внутриигрового фоторежима. Ролик демонстрирует настройки ракурсов камеры, динамические фильтры, управление освещением и выбор поз для главной героини Евы и ее команды. Оценить функции лично можно уже сейчас — в eShop для Nintendo Switch 2 доступна бесплатная демоверсия.

Помимо фоторежима, трейлер напоминает о ключевых особенностях геймплея: битвах с боссами, глубокой прокачке и интеграции гироскопов контроллеров Joy-Con 2. В состав релиза войдет весь прошлый контент (включая кроссоверы с NieR:Automata и NIKKE), а также новые бесплатные костюмы в стилистике Bayonetta.

Полное издание для Switch 2 поступит в продажу 5 ноября 2026 года. За оформление предзаказа игроки получат ранний доступ к набору уникальной экипировки для Евы. Для любителей физических копий открыты заказы на лимитированный SteelBook. Издатель отдельно подчеркнул, что дисковая версия Stellar Blade поставляется со всеми игровыми данными на картридже — никаких дополнительных загрузок из интернета для запуска не потребуется.