Представлены все нано-костюмы Евы в Stellar Blade, среди них есть и весьма откровенные

Издание PowerPyx опубликовало видео-демонстрацию всех нано-костюмов Евы из Stellar Blade. Всего их 39, есть как вполне непримечательные, так и милые, стильные и откровенные. Авторы отмечают, что если собрать 30 нано-костюмов, то можно получить ачивку Nano Suit Collector. На видео представлены чисто косметические скины, которые не имеют никаких других эффектов. Костюмы в основном можно получить из коллекционных сундуков и в награду за выполнение заданий.
Ниже можете посмотреть небольшую подборку самых интересных костюмов Евы (сексуальные, необычные, забавные и милые):
Кстати, костюм медведя уже вызвал обсуждения среди пользователей о том, что он был введён в игру ради троллинга некоторых обидчивых категорий игроков.
просто восторг. какие бедра........какая фигура. эталонная работа с материалами, костюмы обалденные. не верится, что это уе4.
Иди пожри
Сининький, будет самый популярный. 😏
9-10к за круглые формы,не хило так)
Мишку будут использовать очень часто))
Именно такие герои выживают в апокалипсисе, которые похожи на резиновые куклы для взрослых.
Каждый костюм просто шедевр!!!