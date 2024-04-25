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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 628 оценок

Представлены все нано-костюмы Евы в Stellar Blade, среди них есть и весьма откровенные

Fima03
Новости

Издание PowerPyx опубликовало видео-демонстрацию всех нано-костюмов Евы из Stellar Blade. Всего их 39, есть как вполне непримечательные, так и милые, стильные и откровенные. Авторы отмечают, что если собрать 30 нано-костюмов, то можно получить ачивку Nano Suit Collector. На видео представлены чисто косметические скины, которые не имеют никаких других эффектов. Костюмы в основном можно получить из коллекционных сундуков и в награду за выполнение заданий.

Ниже можете посмотреть небольшую подборку самых интересных костюмов Евы (сексуальные, необычные, забавные и милые):

+ ещё 1 картинка

Кстати, костюм медведя уже вызвал обсуждения среди пользователей о том, что он был введён в игру ради троллинга некоторых обидчивых категорий игроков.

10
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
WolksVagen
7
ZackSnyder

просто восторг. какие бедра........какая фигура. эталонная работа с материалами, костюмы обалденные. не верится, что это уе4.

5
KOCMOC42

Иди пожри

0
Raphtallia

Сининький, будет самый популярный. 😏

1
PuaJl4eJl

9-10к за круглые формы,не хило так)

0
Real Slim Shady

Мишку будут использовать очень часто))

0
anzip

Именно такие герои выживают в апокалипсисе, которые похожи на резиновые куклы для взрослых.

0
SOLUS5678

Каждый костюм просто шедевр!!!

0
Oscilograf
-1