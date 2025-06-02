Прелести Евы теперь можно оценить со всех сторон: энтузиасты добавили поддержку VR в Stellar Blade

Буквально несколько дней назад на ПК вышла долгожданная демоверсия корейского экшена Stellar Blade — и она уже успела наделать немало шума. Главная героиня игры, харизматичная Ева, моментально покорила геймеров, и, похоже, для некоторых традиционного экрана оказалось недостаточно: благодаря усилиям энтузиастов игра теперь получила поддержку виртуальной реальности.

С помощью инструмента UEVR, пользователи сумели запустить Stellar Blade в шлеме VR Quest 3, что открыло перед игроками возможность буквально "погрузиться" в футуристичный мир проекта. Видео с демонстрацией впечатляющего опыта уже разлетелось по сети, собрав сотни восторженных комментариев.

Особый интерес у публики вызвала возможность рассматривать не только детализированные локации и врагов, но и саму Еву в новом формате. Персонаж, ставший уже неофициальным символом проекта, в VR воспринимается совершенно иначе — объемно, реалистично и... весьма "выразительно".

Работу комьюнити заметили и разработчики из SHIFT UP. На официальной странице в X (бывший Twitter) они отреагировали явно одобрительным комментарием:

Stellar Blade в VR? Это невероятно!

Пока реализация VR-режима далека от идеала — наблюдаются проблемы с миганием текстур и отсутствием готовых профилей — но даже в текущем виде проект выглядит интересно. Особенно в сценах посадки капсулы и сражений с массивными чудовищами, которые в VR ощущаются почти как эпизоды из высокобюджетного 3D-фильма.

Стоит отметить, что сама игра разработана на Unreal Engine 4, что облегчило ее интеграцию с инструментами для виртуальной реальности. Тем не менее, энтузиастам пришлось преодолеть ряд технических трудностей, включая настройку синхронизации изображения и корректную работу контроллеров.

Пока говорить о полноценной поддержке VR от самих разработчиков рано, но инициативность сообщества уже даёт понять: модификаций к игре на ПК будет много и они могут быть сосредоточены не только на раздевании Евы.

Теперь игроки действительно могут «встать рядом» с Евой и по-настоящему ощутить мир будущего. И, как показало это видео, иногда лучшее средство оценить художественные и... анатомические достоинства героини — это надеть VR-шлем.