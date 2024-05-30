Продажи Stellar Blade на физических носителях в Японии выше, чем у Dragon's Dogma 2

Как сообщает отраслевой аналитик Genki, в Японии первая ААА-игра от Shift Up, Stellar Blade, опережает Dragon's Dogma 2 от Capcom по количеству проданных физических копий. По данным Genki, Stellar Blade разошлась в количестве 91 099 копий с момента релиза 26 апреля, а Dragon's Dogma 2 - в количестве 83 751 копии с момента релиза 7 марта.
Такой успех Stellar Blade можно объяснить агрессивной маркетинговой кампанией, включавшей рекламные щиты в крупных городах мира и сотрудничество с южнокорейской певицей BIBI для создания музыкального клипа. Кроме того, яркая внешность главной героини игры, безусловно, повысила интерес к ней в социальных сетях, поскольку известно, что геймеры отдают предпочтение очень элегантным женским персонажам, что отчасти объясняет такой успех. С другой стороны, проблемы с запуском Dragon's Dogma 2 и режим 30 FPS на консолях могли повлиять на снижение продаж.
Также важно отметить, что цифровые продажи также играют значительную роль на современном игровом рынке: многие игроки отдают предпочтение покупке цифровых копий в фирменных магазинах PlayStation или Xbox. Несмотря на физические продажи в Японии, Dragon's Dogma 2 признана Capcom очень успешной, разойдясь тиражом свыше 3 миллионов копий. Поэтому маловероятно, что в компании обеспокоены тем, как обстоят дела с физическими продажами на одном конкретном рынке.
там все еще покупают игры на дисках? Наверно интернет не позволяет скачивать - весят-то новые игрухи ого-ого ;C
Сравнили.
В озабоченной стране игра про жопу популярнее развитой рпг. Вот так новость // Вован Кросавчег
А вроде в Догме тоже хватает секси нарядов в игре и задницу можно сделать, при этом боевка куда разнообразнее и интереснее.