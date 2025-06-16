Продажи Stellar Blade на PC превысили миллион копий за 3 дня. Общие продажи игры перешагнули отметку в 3 миллиона

Экшен-RPG Stellar Blade от корейской студии Shift Up продолжает демонстрировать впечатляющие коммерческие результаты. 16 июня компания Shift Up официально объявила, что всего за три дня после релиза на PC игра продалась тиражом более миллиона копий. С учетом предыдущих продаж на PlayStation 5, общий объем проданных копий превысил 3 миллиона.
Изначально выпущенная эксклюзивно для консолей Sony, Stellar Blade быстро завоевала популярность благодаря динамичному геймплею, визуальной стилистике и запоминающемуся сеттингу. Порт на PC, вышедший 12 июня, получил оптимизацию под широкоформатные мониторы и улучшенную графику, что привлекло новую волну игроков.
А я думал, чего это вдруг школьники стали упаковками скупать влажные салфетки
Надо переводить? Или может объяснить разницу между эстетическим наслаждением и физическим удовлетворением? Сейчас бы, при доступности прона на любой вкус по одному клику, делать вид, что кто-то там настолько изголодался, что для него фигуристая дамочка в комбезе оказывается спасительным объектом фапа. Просто людям надоело смотреть на образин неопределённого пола и маятник качнулся в другую сторону.
С таким лицом шутку придумывал?
а сейчас без проституток и не возможно секс иметь
Отличной игре отличные продажи)) давно я с таким кайфом не пылесосил локации
А игра-то где? Вижу только симулятор куклы которую как в Симсе переодеваешь туда-сюда а игры то и нет
Согласен)
Я не понимаю что с аудиторией ПГ? Одни токсики и только знают что хейтят игры. Выйди игра с повесткой, засрут из за повестки. Игра без повестки с красивой гг, тоже хейтят. Так в чем ваша проблема? Какие игры вам нужны? Или вам вообще без разницы на игры, только хейтить надо и все?
у всех пк 15 года, уже не во что не играют, только срут под постами
Единство с ДТФ. Там тоже никто не играет, только засирает
А не подскажешь нормальный игровой сайт где не обсирают так игры, и можно нормально с кем то их пообсуждать? Если не сложно напиши в личку сайт, а то так удалят
Главная героиня продала игру. Ну по факту сама игра без вау стандартный слешер красиво да но на шедевр не тянет уж извините.
Все игры должны быть шедеврами??
Если бы ты поиграл в игру то увидел бы что там все держится не только на ГГ. Да не спорю это большой плюс для игры. Но мне лично интересно так же следить за неплохим сюжетом. Боссы тоже хорошие, боевка прям нравится
Стандартный< только вот они все разные, сравни тот же DmC и MGSR
Молодцы! Игра и правда отличная вышла, вот и продается
Ага, ага....это ты мамке своей будешь рассказывать чем эта игра завоевала аудиторию. Посмотрим что она скажет...
А они больше ничего и не умеют, даже так - им больше ничего не нужно, кроме как написать гневный комментарий
Где ты в моем комменте хейт разглядел?
Даже с дерьмувой схавали
Игра года получается
НеТ нИнАдА пАрТиРаВаТь ИгОрИ нА пЕкА тАм АдНи ПеРаТы НеКтО нЕкАгДа НиПаКуПаЕт НеЧиВо!!!111
А, действительно: улицы стали редеть.
Может осталось где, но у японцев в ЮТ был глобальный мод на мотыгу (GTA SA) с анимэшными девицами полураздетыми и откровенными возможностями (на ходу стоя писалась героиня и сэкас с уродцами-инопланетными на ходу можно было делать (в демонстрации показывали)), ну, умело махала катаной, владела всем видом оружия - арсеналом, даже сценарное прохождение демонстрировалось в потоке (стрим). Кроме того, была добавлена: радиалка с выбором оружия (на манер 5-ой мотыги), весь мир Сан Андреас был переделан полностью под что-то космическое - настоящая вселенная была. И космос, и тварей хорошо смоделированых много было и гуманоидов (при этом анимация проработаная под каждую зверюгу), и звездолёты и всякая иная техника. Визуальный графон был приличный для 2018. Кто с ЮТ дружит, может найдёт-сыщет. Всё это к тому, что игра эта напомнила об этой модификации для мотыги.