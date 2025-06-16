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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.6 2 187 оценок

Продажи Stellar Blade на PC превысили миллион копий за 3 дня. Общие продажи игры перешагнули отметку в 3 миллиона

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Экшен-RPG Stellar Blade от корейской студии Shift Up продолжает демонстрировать впечатляющие коммерческие результаты. 16 июня компания Shift Up официально объявила, что всего за три дня после релиза на PC игра продалась тиражом более миллиона копий. С учетом предыдущих продаж на PlayStation 5, общий объем проданных копий превысил 3 миллиона.

Изначально выпущенная эксклюзивно для консолей Sony, Stellar Blade быстро завоевала популярность благодаря динамичному геймплею, визуальной стилистике и запоминающемуся сеттингу. Порт на PC, вышедший 12 июня, получил оптимизацию под широкоформатные мониторы и улучшенную графику, что привлекло новую волну игроков.

40
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
Alex Row

А я думал, чего это вдруг школьники стали упаковками скупать влажные салфетки

29
Evil_Babai

Надо переводить? Или может объяснить разницу между эстетическим наслаждением и физическим удовлетворением? Сейчас бы, при доступности прона на любой вкус по одному клику, делать вид, что кто-то там настолько изголодался, что для него фигуристая дамочка в комбезе оказывается спасительным объектом фапа. Просто людям надоело смотреть на образин неопределённого пола и маятник качнулся в другую сторону.

2
Don Perdon

С таким лицом шутку придумывал?

ConciseYu Evil_Babai

а сейчас без проституток и не возможно секс иметь

zSpartacuSz

Отличной игре отличные продажи)) давно я с таким кайфом не пылесосил локации

22
agula98

А игра-то где? Вижу только симулятор куклы которую как в Симсе переодеваешь туда-сюда а игры то и нет

25
William Dwight

Согласен)

Константин335

Я не понимаю что с аудиторией ПГ? Одни токсики и только знают что хейтят игры. Выйди игра с повесткой, засрут из за повестки. Игра без повестки с красивой гг, тоже хейтят. Так в чем ваша проблема? Какие игры вам нужны? Или вам вообще без разницы на игры, только хейтить надо и все?

20
SelecCioner

у всех пк 15 года, уже не во что не играют, только срут под постами

3
Stas776

Единство с ДТФ. Там тоже никто не играет, только засирает

Константин335 Stas776

А не подскажешь нормальный игровой сайт где не обсирают так игры, и можно нормально с кем то их пообсуждать? Если не сложно напиши в личку сайт, а то так удалят

Punisher1

Главная героиня продала игру. Ну по факту сама игра без вау стандартный слешер красиво да но на шедевр не тянет уж извините.

10
ZackSnyder

Все игры должны быть шедеврами??

5
Константин335

Если бы ты поиграл в игру то увидел бы что там все держится не только на ГГ. Да не спорю это большой плюс для игры. Но мне лично интересно так же следить за неплохим сюжетом. Боссы тоже хорошие, боевка прям нравится

11
SelecCioner

Стандартный< только вот они все разные, сравни тот же DmC и MGSR

Константин335

Молодцы! Игра и правда отличная вышла, вот и продается

10
Manrin
Изначально выпущенная эксклюзивно для консолей Sony, Stellar Blade быстро завоевала популярность благодаря динамичному геймплею, визуальной стилистике и запоминающемуся сеттингу.

Ага, ага....это ты мамке своей будешь рассказывать чем эта игра завоевала аудиторию. Посмотрим что она скажет...

5
Комментарий удален
Kubominator Константин335

А они больше ничего и не умеют, даже так - им больше ничего не нужно, кроме как написать гневный комментарий

1
Manrin Константин335

Где ты в моем комменте хейт разглядел?

demon 33251

Даже с дерьмувой схавали

4
Facsy Bim

Игра года получается

3
Evil_Babai

НеТ нИнАдА пАрТиРаВаТь ИгОрИ нА пЕкА тАм АдНи ПеРаТы НеКтО нЕкАгДа НиПаКуПаЕт НеЧиВо!!!111

1
EARTHBEWARE

А, действительно: улицы стали редеть.

Спойлер

Может осталось где, но у японцев в ЮТ был глобальный мод на мотыгу (GTA SA) с анимэшными девицами полураздетыми и откровенными возможностями (на ходу стоя писалась героиня и сэкас с уродцами-инопланетными на ходу можно было делать (в демонстрации показывали)), ну, умело махала катаной, владела всем видом оружия - арсеналом, даже сценарное прохождение демонстрировалось в потоке (стрим). Кроме того, была добавлена: радиалка с выбором оружия (на манер 5-ой мотыги), весь мир Сан Андреас был переделан полностью под что-то космическое - настоящая вселенная была. И космос, и тварей хорошо смоделированых много было и гуманоидов (при этом анимация проработаная под каждую зверюгу), и звездолёты и всякая иная техника. Визуальный графон был приличный для 2018. Кто с ЮТ дружит, может найдёт-сыщет. Всё это к тому, что игра эта напомнила об этой модификации для мотыги.

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