Продажи Stellar Blade на PC превысили миллион копий за 3 дня. Общие продажи игры перешагнули отметку в 3 миллиона

Экшен-RPG Stellar Blade от корейской студии Shift Up продолжает демонстрировать впечатляющие коммерческие результаты. 16 июня компания Shift Up официально объявила, что всего за три дня после релиза на PC игра продалась тиражом более миллиона копий. С учетом предыдущих продаж на PlayStation 5, общий объем проданных копий превысил 3 миллиона.

Изначально выпущенная эксклюзивно для консолей Sony, Stellar Blade быстро завоевала популярность благодаря динамичному геймплею, визуальной стилистике и запоминающемуся сеттингу. Порт на PC, вышедший 12 июня, получил оптимизацию под широкоформатные мониторы и улучшенную графику, что привлекло новую волну игроков.