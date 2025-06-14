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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.5 2 013 оценок

Прогрессивные западные журналисты возмущены обилием "взрослых" модов для Stellar Blade

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Издание PC Gamer в своём недавнем материале обратило внимание на то, что почти половина модификаций для Stellar Blade — это контент "для взрослых". Журналисты назвали игру "Gooner game of the year" (намёк на определённую аудиторию) и с иронией отметили, что "41% модов — это непристойности, гарантирующие геймерам вечную дорогу в ад".

Разработчики Stellar Blade из Shift Up изначально вызвали споры из-за откровенного дизайна персонажей, но теперь, с выходом игры на PC, сообщество моддеров активно расширяет её "возможности". Это не понравилось прогрессивным активистам, считающим, что подобный контент объективирует женщин и поощряет "токсичную геймерскую культуру".

Реакция игрового сообщества на критику PC Gamer оказалась предсказуемой: пользователи соцсетей и форумов быстро вспомнили, как издание восторженно хвалило откровенные сцены в Baldur’s Gate 3 — включая знаменитый эпизод с «медвежьей любовью» между персонажами. Более того, журналисты PC Gamer ранее публиковали материал с рейтингом пенисов в Assassin's Creed Odyssey, что теперь выглядит как явное лицемерие на фоне осуждения модов для Stellar Blade.

Многие отмечают, что двойные стандарты западных медиа давно стали поводом для мемов: откровенный контент получает одобрение, только если соответствует «правильной» повестке. В случае же с Stellar Blade, где главная героиня изначально создавалась как сексуализированный персонаж, журналисты предпочитают выражать «озабоченность».

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26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Большая Флейта

Поплачьте

16
ДаДжи

уже только за это обожаю эту игру.пусть скулят твари,но только с ними боротся нужно не мемами,а решительными действиями.левые фаши,суют своё дупло не в свое долбанное дело.кто им дал право диктовать повестку в развлекательной индустрии??у них вообще права голоса быть не должно.со своими психическими,агрессивными,а так же сексуальными расстройствами,они должны в спец учереждениях лечится.лоботомия и до конца жизни пусть тихонько в углу сидят слюну пускают

10
YummyBayard

Ты чего порвался так? Тебе бы тоже каких витаминов попить.

1
Tommy.

впрочем ничего нового

9
sa1958

А им больше ничего и не остаётся.

7
saa0891

Пусть эти утырки идут лесом далеко и надолго.

6
UnwaveringGlenn

Ох млядь Пресвятая Мать Заступница, какой же Шикарный Вид 😮😮😮😮😮

1
Семафор

- Дорогая!

- А?

- Смотри воооон там новый магазин нарядов открылся.

- Ляпота

1
Pycckuu_XAKEP

Йоптыть, типичный плегранж, а посты по стеллар шлюхе один за другим, шо дурные прут. Шо им тут, мёдом помазано?
Да, мля, жалко, что плегранж скатился.
Ай, хер с ним, файлообменник сделал, и нормально.
Угу. Короче, хапаем самое ценное и валим.

5
Tiger Goose

Куда деньги на лечение скидывать?

1
Rograx

Бля*ей корежит, кайф.

3
Neco-Aheron

Пи*** умом не понять. Вот они и жопой думают

2
Bramos

Душные зануды

2
nikvik jm

Твиттерские-соевые нытики.

2
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