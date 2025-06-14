Прогрессивные западные журналисты возмущены обилием "взрослых" модов для Stellar Blade

Издание PC Gamer в своём недавнем материале обратило внимание на то, что почти половина модификаций для Stellar Blade — это контент "для взрослых". Журналисты назвали игру "Gooner game of the year" (намёк на определённую аудиторию) и с иронией отметили, что "41% модов — это непристойности, гарантирующие геймерам вечную дорогу в ад".

Разработчики Stellar Blade из Shift Up изначально вызвали споры из-за откровенного дизайна персонажей, но теперь, с выходом игры на PC, сообщество моддеров активно расширяет её "возможности". Это не понравилось прогрессивным активистам, считающим, что подобный контент объективирует женщин и поощряет "токсичную геймерскую культуру".

Реакция игрового сообщества на критику PC Gamer оказалась предсказуемой: пользователи соцсетей и форумов быстро вспомнили, как издание восторженно хвалило откровенные сцены в Baldur’s Gate 3 — включая знаменитый эпизод с «медвежьей любовью» между персонажами. Более того, журналисты PC Gamer ранее публиковали материал с рейтингом пенисов в Assassin's Creed Odyssey, что теперь выглядит как явное лицемерие на фоне осуждения модов для Stellar Blade.

Многие отмечают, что двойные стандарты западных медиа давно стали поводом для мемов: откровенный контент получает одобрение, только если соответствует «правильной» повестке. В случае же с Stellar Blade, где главная героиня изначально создавалась как сексуализированный персонаж, журналисты предпочитают выражать «озабоченность».