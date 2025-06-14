Прогрессивные западные журналисты возмущены обилием "взрослых" модов для Stellar Blade

Издание PC Gamer в своём недавнем материале обратило внимание на то, что почти половина модификаций для Stellar Blade — это контент "для взрослых". Журналисты назвали игру "Gooner game of the year" (намёк на определённую аудиторию) и с иронией отметили, что "41% модов — это непристойности, гарантирующие геймерам вечную дорогу в ад".
Разработчики Stellar Blade из Shift Up изначально вызвали споры из-за откровенного дизайна персонажей, но теперь, с выходом игры на PC, сообщество моддеров активно расширяет её "возможности". Это не понравилось прогрессивным активистам, считающим, что подобный контент объективирует женщин и поощряет "токсичную геймерскую культуру".
Реакция игрового сообщества на критику PC Gamer оказалась предсказуемой: пользователи соцсетей и форумов быстро вспомнили, как издание восторженно хвалило откровенные сцены в Baldur’s Gate 3 — включая знаменитый эпизод с «медвежьей любовью» между персонажами. Более того, журналисты PC Gamer ранее публиковали материал с рейтингом пенисов в Assassin's Creed Odyssey, что теперь выглядит как явное лицемерие на фоне осуждения модов для Stellar Blade.
Многие отмечают, что двойные стандарты западных медиа давно стали поводом для мемов: откровенный контент получает одобрение, только если соответствует «правильной» повестке. В случае же с Stellar Blade, где главная героиня изначально создавалась как сексуализированный персонаж, журналисты предпочитают выражать «озабоченность».
Поплачьте
уже только за это обожаю эту игру.пусть скулят твари,но только с ними боротся нужно не мемами,а решительными действиями.левые фаши,суют своё дупло не в свое долбанное дело.кто им дал право диктовать повестку в развлекательной индустрии??у них вообще права голоса быть не должно.со своими психическими,агрессивными,а так же сексуальными расстройствами,они должны в спец учереждениях лечится.лоботомия и до конца жизни пусть тихонько в углу сидят слюну пускают
Ты чего порвался так? Тебе бы тоже каких витаминов попить.
впрочем ничего нового
А им больше ничего и не остаётся.
Пусть эти утырки идут лесом далеко и надолго.
Ох млядь Пресвятая Мать Заступница, какой же Шикарный Вид 😮😮😮😮😮
- Дорогая!
- А?
- Смотри воооон там новый магазин нарядов открылся.
- Ляпота
Йоптыть, типичный плегранж, а посты по стеллар шлюхе один за другим, шо дурные прут. Шо им тут, мёдом помазано?
Да, мля, жалко, что плегранж скатился.
Ай, хер с ним, файлообменник сделал, и нормально.
Угу. Короче, хапаем самое ценное и валим.
Куда деньги на лечение скидывать?
Бля*ей корежит, кайф.
Пи*** умом не понять. Вот они и жопой думают
Душные зануды
Твиттерские-соевые нытики.