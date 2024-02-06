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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.4 283 оценки

Прохождение сюжетной кампании Stellar Blade займет 25 часов, игра будет переведена на 22 языка

2BLaraSex
Новости

В преддверии открытия предзаказов, генеральный директор студии Shift Up Ким Хён Тэ и технический директор Ли Дон Ги продолжают давать интервью различным изданиям. На этот раз они пообщались с корейским игровым порталом Ruliweb и поделились новыми подробностями о Stellar Blade.

  • Игра была перенесена на 2024 год, чтобы ее доработать. Сюжетная кампания займет около 25 часов, и от 30 до 50 часов, если задаться целью собрать всем предметы для коллекции.
  • В игре будут побочные активности, например рыбалка.
  • В игре есть большой переломный момент.
  • Если выполнять побочные квесты NPC, то поселение будет развиваться и появляться больше персонажей. Если не выполнять побочные квесты, поселение развиваться не будет и игроки пропустят много квестов.
  • Тело Евы действительно было отсканировано с корейской модели Син Джэ-юнь, но лицо героини было создано самими разработчиками. Син Джэ-юнь была выбрана в качестве модели для Евы, потому что ее тело посчитали наиболее привлекательным для игроков.
  • Все костюмы для Евы можно открыть в самой игре, ничего не придется докупать за дополнительную плату.
  • Игра будет переведена на 22 языка и на 9 языков озвучена. О том, какие это будут языки, пока неизвестно.
  • С японской озвучкой за пределами японского региона поиграть не получится, но корейская будет доступна во всех регионах.
  • Разработчики знают, что игру в основном хвалят из-за красивой героини, но уверяют, что в игре будет и много всего другого.
  • Около 60% песен в игре созданы корейскими композиторами, при этом используются разнообразные отечественные и зарубежные вокалисты. При создания саундтрека разработчики также сотрудничали со студией Monaca Studio, написавшими фоновую музыку для Nier: Automata.
  • Разработчики пока не уверены, будут ли у Stellar Blade DLC, так как сосредоточены на самой игре. Патчи точно будут выходить.
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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
GameOver-inc

Что-то пока слишком хорошо, аж подозрительно

4
UnrealisticGeoffrey

Я геймплейные ролики видел, там весьма всё посредственно было, ну может конечно всё уже доделали, тут не угадаешь.

-2
Kenn1y

Ну за предзаказ и из делюкс издание костюмы явно не открыть игровым путём, хотя, они так себе по сравнению с другими.

2
RickeyIMBA

В пауке 2 скин за делюкс в игре открывались)

2
inkomniak

По роликам классная игруха девушка огонь

0
Glodus Muspell

Держи нас в курсе

-1