Раскрыты подробности режима "Новая игра+" в Stellar Blade - новая экипировка, навыки, улучшения и многое другое

Компания Shift Up удивила некоторых рецензентов Stellar Blade, выпустив патч с "Новой игрой+" раньше времени. Игроки PS5 получат доступ к этой функции уже на старте, но что именно она дает, кроме переноса обновлений и валюты? PlayStation Blog рассказывает, что именно предлагает патч.
Ева получит 34 новых наряда, а Адам, Лили и дрон — несколько новых косметических средств. Их можно заработать, посещая магазины и открывая сундуки по всему миру. "Новая игра+" также позволяет повысить уровень оружия Евы, тумблера, бета-ядра и ядра тела, а лишние предметы ядра продаются за валюту, на которую можно купить новые наряды.
Четыре новых бета-навыка и пять новых навыков дрона ждут вас, наряду с восемью новыми навыками, позволяющими улучшить существующие возможности.
Игроки также могут разблокировать улучшения Mk2 для снаряжения Евы и Exospine, предоставляющие такие возможности, как усиление урона от щита и преобразование получаемого урона в бета-энергию для умений. Наконец, враги не только стали сложнее, но и заняли новые позиции, что может застать игроков врасплох. Неизвестно, ожидаются ли в игре новые боссы.
Stellar Blade выходит 26 апреля на PS5.
не понял. в обычном режиме можно для евы получить костюмы?
Отлично!!!! Будет повод перепройти игру.
А потом окажется что надо как в Nier Automata пройти 3 раза игру что бы получить истинную концовку.
Минусы?)
На ПК в мае?
В мае 2025?
Думаю не раньше начала 2026, год разницы это вред ли, они так быстро не выпускают.