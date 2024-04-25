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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 627 оценок

Раскрыты подробности режима "Новая игра+" в Stellar Blade - новая экипировка, навыки, улучшения и многое другое

butcher69
Новости

Компания Shift Up удивила некоторых рецензентов Stellar Blade, выпустив патч с "Новой игрой+" раньше времени. Игроки PS5 получат доступ к этой функции уже на старте, но что именно она дает, кроме переноса обновлений и валюты? PlayStation Blog рассказывает, что именно предлагает патч.

Ева получит 34 новых наряда, а Адам, Лили и дрон — несколько новых косметических средств. Их можно заработать, посещая магазины и открывая сундуки по всему миру. "Новая игра+" также позволяет повысить уровень оружия Евы, тумблера, бета-ядра и ядра тела, а лишние предметы ядра продаются за валюту, на которую можно купить новые наряды.

Четыре новых бета-навыка и пять новых навыков дрона ждут вас, наряду с восемью новыми навыками, позволяющими улучшить существующие возможности.

Игроки также могут разблокировать улучшения Mk2 для снаряжения Евы и Exospine, предоставляющие такие возможности, как усиление урона от щита и преобразование получаемого урона в бета-энергию для умений. Наконец, враги не только стали сложнее, но и заняли новые позиции, что может застать игроков врасплох. Неизвестно, ожидаются ли в игре новые боссы.

Stellar Blade выходит 26 апреля на PS5.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Stalker608

не понял. в обычном режиме можно для евы получить костюмы?

0
SOLUS5678

Отлично!!!! Будет повод перепройти игру.

0
Aaro Niro

А потом окажется что надо как в Nier Automata пройти 3 раза игру что бы получить истинную концовку.

0
antonborisov198

Минусы?)

0
Abarmot90

На ПК в мае?

-5
Solstice
На ПК в мае?

В мае 2025?

8
Han Yslat Solstice

Думаю не раньше начала 2026, год разницы это вред ли, они так быстро не выпускают.

0