Разработчик Stellar Blade намекает на выход игры на других платформах в следующем году

В прошлом году Stellar Blade стала одним из крупнейших эксклюзивов PlayStation, открыв Shift Up дорогу к славе. Более того, успех игры вдохновил целую волну новых корейских студий на разработку AAA-проектов.

С тех пор Stellar Blade также вышла на ПК, что принесло студии хорошие результаты. После этого релиза команда выразила заинтересованность в выпуске игры на ещё большем количестве платформ.

Обсуждая последние финансовые результаты, разработчик Shift Up подчеркнул свои ожидания относительно Stellar Blade на последний квартал 2025 и 2026 годов.

По словам студии, ожидается, что игра продолжит успешно демонстрировать результаты. Студия также подтвердила планы по проведению рекламных мероприятий для дальнейшего повышения продаж и узнаваемости интеллектуальной собственности.

В числе этих планов команда рассматривает возможность расширения платформы. Цель — сделать Stellar Blade доступной большему числу игроков, намекая на релиз на Nintendo Switch 2 или Xbox Series S|X.

Мы планируем проводить различные рекламные мероприятия и рассматриваем возможность расширения платформы, чтобы сделать Stellar Blade доступной большему числу игроков.

Недавно PlayStation выпустила игры, созданные собственными разработчиками, например, Horizon, на Switch, а такие, как Helldivers, — на Xbox Series S|X. Таким образом, поскольку Stellar Blade не является интеллектуальной собственностью PlayStation, в следующем году игра может выйти и на конкурирующих платформах.

Более того, Shift Up планирует выпустить продолжение Stellar Blade. Учитывая планы студии по выходу на нескольких платформах, будет интересно посмотреть, будет ли использована аналогичная стратегия для сиквела.