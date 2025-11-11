Разработчик Stellar Blade намекает на выход игры на других платформах в следующем году

В прошлом году Stellar Blade стала одним из крупнейших эксклюзивов PlayStation, открыв Shift Up дорогу к славе. Более того, успех игры вдохновил целую волну новых корейских студий на разработку AAA-проектов.
С тех пор Stellar Blade также вышла на ПК, что принесло студии хорошие результаты. После этого релиза команда выразила заинтересованность в выпуске игры на ещё большем количестве платформ.
Обсуждая последние финансовые результаты, разработчик Shift Up подчеркнул свои ожидания относительно Stellar Blade на последний квартал 2025 и 2026 годов.
По словам студии, ожидается, что игра продолжит успешно демонстрировать результаты. Студия также подтвердила планы по проведению рекламных мероприятий для дальнейшего повышения продаж и узнаваемости интеллектуальной собственности.
В числе этих планов команда рассматривает возможность расширения платформы. Цель — сделать Stellar Blade доступной большему числу игроков, намекая на релиз на Nintendo Switch 2 или Xbox Series S|X.
Мы планируем проводить различные рекламные мероприятия и рассматриваем возможность расширения платформы, чтобы сделать Stellar Blade доступной большему числу игроков.
Недавно PlayStation выпустила игры, созданные собственными разработчиками, например, Horizon, на Switch, а такие, как Helldivers, — на Xbox Series S|X. Таким образом, поскольку Stellar Blade не является интеллектуальной собственностью PlayStation, в следующем году игра может выйти и на конкурирующих платформах.
Более того, Shift Up планирует выпустить продолжение Stellar Blade. Учитывая планы студии по выходу на нескольких платформах, будет интересно посмотреть, будет ли использована аналогичная стратегия для сиквела.
Молодцы разработчики.
Я вас страшное скажу, но Никке и была, и есть популярнее профурсетки. Потому какая "дорога к славе" - непонятно // Александр Ковалёв
Еще бы по русски