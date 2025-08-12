Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 отправились в Корею и встретились с создателем Stellar Blade

Произошло знаковое событие для игровой индустрии: разработчики двух самых обсуждаемых игр 2025 года встретились, чтобы выразить взаимное уважение и поделиться опытом. Команда французской студии Sandfall Interactive, создавшая Clair Obscur: Expedition 33, посетила Южную Корею, где встретилась с Кимом Хён Тэ, главой студии Shift Up и идейным вдохновителем Stellar Blade.

Оба проекта наделали много шума в этом году и завоевали сердца миллионов игроков, хоть и по совершенно разным причинам. Clair Obscur: Expedition 33 покорила аудиторию своим уникальным и эмоциональным художественным стилем. Небольшой команде удалось невероятным образом объединить в своем проекте кинематографичность крупнобюджетных игр и творческую смелость, присущую инди-сегменту.

Stellar Blade, в свою очередь, взорвала чарты после долгожданного релиза на ПК спустя год эксклюзивности на PS5. Игра привлекла огромное внимание благодаря смелости ее создателей идти наперекор современным трендам, которые зачастую запрещают создавать откровенно сексуализированных женских персонажей.

Встреча разработчиков стала особенно примечательной на фоне того, что ранее Ким Хён Тэ публично назвал Clair Obscur: Expedition 33 своей личной «Игрой года 2025». После визита французских коллег он написал в своих соцсетях:

Мы поделились замечательными историями, и я также узнал об их удивительных связях с корейскими играми. Спасибо за создание такой потрясающей работы, и я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся снова!.

Этот визит стал теплым и вдохновляющим примером взаимного уважения между разработчиками из разных культур, доказав, что в мире творчества нет места для границ, а есть только восхищение талантом коллег.