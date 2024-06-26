Разработчики экшена Stellar Blade не забыли про детализацию самого интимного места главной героини

Даже спустя несколько месяцев после релиза экшена Stellar Blade от корейской студии Shift Up геймеры продолжают исследовать игру в поисках занятных пасхалок и секретов. К большому удивлению самих игроков, они обнаруживают всё больше доказательств того, насколько эта игра может быть провокационной в контексте современных стандартов "прогрессивного" дизайна женских персонажей. Разработчики не только использовали сексуальную модель для создания тела главной героини Stellar Blade; авторы позаботились даже о детализации интимных зон Евы.
Как выяснилось, модель главной героини Stellar Blade включает в себя все необходимые текстуры и детализацию интимных участков тела. Это стало очевидно ещё на релизе игры, когда игроки случайно заметили грудь Евы. Теперь стало известно, что корейские разработчики пошли дальше в этом направлении. Они позаботились о полной детализации нижней зоны девушки.
Убедиться в этом может любой желающий. Высокую детализацию самого интимного места Евы можно увидеть без сложных манипуляций или ошибок. Всё, что вам нужно, — это выбрать любой наряд, под которым есть тёмное нижнее бельё. Далее следует выбрать нужный ракурс камеры и повысить яркость изображения в настройках игры. Полученные результаты лучше не показывать западным активистам и дизайнерам, хотя, учитывая высокие продажи Stellar Blade, возможно, это заставит других разработчиков пересмотреть свою политику в отношении внешности женских персонажей.
Красавчики!
Оля-ля~
Ну есть же хорошие новости
Это не в новостях должно быть, а в гайдах
Вот это проработка деталей я понимаю.
шикарно!
Потому что у неё нет члена?
// Александр Шематович
Ну ради этого стоит купить))) Чтобы показать, чего игроки хотят от игры.
У япошек там же квадраты, что там увидишь? 😂
Верблюжье копытце проработали, одобряю.
Из комментов слышится "фап-фап-фап"
а в этой игре кроме главной героини что то есть?
А то новости только про неё
Эммм... Хорошая графика, хорошая боевая система, интересные боссы, реиграбельность. Мало?
Судя по обзорам ничем))) Наряжаешь куклу , потом долбишь изичных мобов или боссов под стоны куклы , смотришь на анимации и эффекты)
Смешно. Ворон или Провидение даже на средней сложности могут поджечь жопу не хуже Малении в Елде.
Хотелось что б западные разработчики взяли свои гениталии в кулак и пошли по примеру Корейцев. Но это сомнительно. А разработчикам мой низкий поклон.
не уместится, даже если несколько вместе взятых)
Но ведь там ничего нет
Сразу видно внимание и любовь авторов к деталям. :)
ни уя нм киску не похожа игры от Renpy вот там да детализация в мелочах
Справедливости ради, женских персонажей зачастую моделлят полностью голыми. Элой из Хорайзен и неписи из СмотриСобаки2 не дадут соврать. Другой вопрос - а нужно ли было так детализировать именно влагалище?
Я рад, что хоть кто-то делает красивых героинь в индустрии (хотя есть еще капком с резиком и серия томб райдер), но вот конкретно это уже перебор. Такое впечатление, что игроки не видели женских гениталий или вся ца этой игры детишки в пубертате.
Дрочите небось 😁
детский сад
какой кринж, что кто-то сидел, понимаете, и ракурсом камеры искал вагину гг. Ну то есть чё за жизнь у чела
Сейчас бы 1 миллион копий считать "высокими продажами". Для первой игры студии, может это и хороший результат. Но для других разработчиков которые должны что-то там пересмотреть, это вообще ни о чем. Даже провальный Days gone и то лучше продавался.
Ну для только 1 платформы(эксклюзива плойки) за 2 месяца это оч хорошо более 1 миллиона.Days gone за год набрал на плойке всего 852 тысячи продаж.
Эммм... На начало 2022 года Days Gone has sold over 7 million units sold on PS4 globally. Это два с половиной года после релиза. После выхода на РС цифра перевалила за 9 миллионов. Откуда твоя цифра за год?
Новость достойна первой полосы😆 // Василий Пархомов
именно из-за этого ликуют игроки (сомневаюсь правда, что кто-то с коментаторов играл в игру)?
Какой кринж
А что, по твоему никто не может себе позволить купить плойку и игру?
фу..... аж противно....Анимешники прям воют думаю.
На узбечку....И да они там не бреют если что.
Блеванул.
Расистская соя, спокичанского оформи.
Зато забыли сделать хорошую игру.
Забыли сделать хорошую игру и вместо этого сделали отличную.
Чего это у них пиар такой пошел. Игре только 3 месяца с момента релиза на сони. А они уже пиар артиллерию включили.
Смешно читать про угнетения гетеросексуалистов, когда видишь эти игры и их суть.
В очередной раз убеждаемся для какой аудитории сделана игра. Прискорбно.
Прискорбно, что не для боевых вертолетов, фемок, куколдов и подобного дегромусора?
а что мешало сделать просто красивую героиню, не в угоду этим перечисленным, но не делать акцент на жопе и т.д. ?!
Полно вполне красивых женских персонажей без акцента на сексуализацию. Они для описанных Вами групп?
А с чего у красивой героини не должно быть жопы или сисек? В старых томбрайдерах никто не жаловался, ущемленок тогда было меньше.
Объективизация и сексуализация наше все, я имею ввиду нормальных. Ей кто-то заставляет смотреть между ног и чего-то выискивать? Некоторым пофиг, некоторым интересно, как детализация чеб и нет.