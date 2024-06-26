ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 950 оценок

Разработчики экшена Stellar Blade не забыли про детализацию самого интимного места главной героини

Gutsz
Новости

Даже спустя несколько месяцев после релиза экшена Stellar Blade от корейской студии Shift Up геймеры продолжают исследовать игру в поисках занятных пасхалок и секретов. К большому удивлению самих игроков, они обнаруживают всё больше доказательств того, насколько эта игра может быть провокационной в контексте современных стандартов "прогрессивного" дизайна женских персонажей. Разработчики не только использовали сексуальную модель для создания тела главной героини Stellar Blade; авторы позаботились даже о детализации интимных зон Евы.

Как выяснилось, модель главной героини Stellar Blade включает в себя все необходимые текстуры и детализацию интимных участков тела. Это стало очевидно ещё на релизе игры, когда игроки случайно заметили грудь Евы. Теперь стало известно, что корейские разработчики пошли дальше в этом направлении. Они позаботились о полной детализации нижней зоны девушки.

Убедиться в этом может любой желающий. Высокую детализацию самого интимного места Евы можно увидеть без сложных манипуляций или ошибок. Всё, что вам нужно, — это выбрать любой наряд, под которым есть тёмное нижнее бельё. Далее следует выбрать нужный ракурс камеры и повысить яркость изображения в настройках игры. Полученные результаты лучше не показывать западным активистам и дизайнерам, хотя, учитывая высокие продажи Stellar Blade, возможно, это заставит других разработчиков пересмотреть свою политику в отношении внешности женских персонажей.

60
49
Комментарии: 49
Ваш комментарий
MaxPayne86

Красавчики!

36
NeoAdam

Оля-ля~

0
UndeniableDzvinka

Ну есть же хорошие новости

27
mashalle

Это не в новостях должно быть, а в гайдах

10
6363

Вот это проработка деталей я понимаю.

7
Александр Мотошвили

шикарно!

5
ZAUSA
Полученные результаты лучше не показывать западным активистам и дизайнерам

Потому что у неё нет члена?

4
Пользователь ВКонтакте

// Александр Шематович

3
ugf16349

Ну ради этого стоит купить))) Чтобы показать, чего игроки хотят от игры.

2
w2k

У япошек там же квадраты, что там увидишь? 😂

2
Farisey

Верблюжье копытце проработали, одобряю.

2
Mega Therion

Из комментов слышится "фап-фап-фап"

1
J Jonah Jameson

а в этой игре кроме главной героини что то есть?
А то новости только про неё

0
Yoshemitsu

Эммм... Хорошая графика, хорошая боевая система, интересные боссы, реиграбельность. Мало?

3
StrelitziaReg

Судя по обзорам ничем))) Наряжаешь куклу , потом долбишь изичных мобов или боссов под стоны куклы , смотришь на анимации и эффекты)

-7
2BLaraSex StrelitziaReg
изичных мобов или боссов

Смешно. Ворон или Провидение даже на средней сложности могут поджечь жопу не хуже Малении в Елде.

0
SOLUS5678

Хотелось что б западные разработчики взяли свои гениталии в кулак и пошли по примеру Корейцев. Но это сомнительно. А разработчикам мой низкий поклон.

0
Schong Di

не уместится, даже если несколько вместе взятых)

0
KOCMOC42

Но ведь там ничего нет

0
Кей Овальд

Сразу видно внимание и любовь авторов к деталям. :)

0
Саня 21

ни уя нм киску не похожа игры от Renpy вот там да детализация в мелочах

0
CounterShade

Справедливости ради, женских персонажей зачастую моделлят полностью голыми. Элой из Хорайзен и неписи из СмотриСобаки2 не дадут соврать. Другой вопрос - а нужно ли было так детализировать именно влагалище?

0
ViolentAthos
а нужно ли было так детализировать именно влагалище?
0
JackReacher

Я рад, что хоть кто-то делает красивых героинь в индустрии (хотя есть еще капком с резиком и серия томб райдер), но вот конкретно это уже перебор. Такое впечатление, что игроки не видели женских гениталий или вся ца этой игры детишки в пубертате.

-1
loxless

Дрочите небось 😁

-2
Рука Летудзика

детский сад

-2
Anton Vasiljev

какой кринж, что кто-то сидел, понимаете, и ракурсом камеры искал вагину гг. Ну то есть чё за жизнь у чела

-3
Yoshemitsu

Сейчас бы 1 миллион копий считать "высокими продажами". Для первой игры студии, может это и хороший результат. Но для других разработчиков которые должны что-то там пересмотреть, это вообще ни о чем. Даже провальный Days gone и то лучше продавался.

-4
lazarewer11

Ну для только 1 платформы(эксклюзива плойки) за 2 месяца это оч хорошо более 1 миллиона.Days gone за год набрал на плойке всего 852 тысячи продаж.

0
Yoshemitsu lazarewer11

Эммм... На начало 2022 года Days Gone has sold over 7 million units sold on PS4 globally. Это два с половиной года после релиза. После выхода на РС цифра перевалила за 9 миллионов. Откуда твоя цифра за год?

0
Пользователь ВКонтакте

Новость достойна первой полосы😆 // Василий Пархомов

-5
Nephth Renar
-5
bezyk20

именно из-за этого ликуют игроки (сомневаюсь правда, что кто-то с коментаторов играл в игру)?
Какой кринж

-5
Кроллег

А что, по твоему никто не может себе позволить купить плойку и игру?

0
Devilor

фу..... аж противно....Анимешники прям воют думаю.
На узбечку....И да они там не бреют если что.
Блеванул.

-5
CounterShade

Расистская соя, спокичанского оформи.

0
Your Hair is Beautiful
не забыли про детализацию самого интимного места главной героини

Зато забыли сделать хорошую игру.

-6
2BLaraSex

Забыли сделать хорошую игру и вместо этого сделали отличную.

0
Egik81

Чего это у них пиар такой пошел. Игре только 3 месяца с момента релиза на сони. А они уже пиар артиллерию включили.

-7
ПУМПА ДУМПА

Смешно читать про угнетения гетеросексуалистов, когда видишь эти игры и их суть.

-12
warp 37

В очередной раз убеждаемся для какой аудитории сделана игра. Прискорбно.

-20
qqVq

Прискорбно, что не для боевых вертолетов, фемок, куколдов и подобного дегромусора?

6
J Jonah Jameson qqVq

а что мешало сделать просто красивую героиню, не в угоду этим перечисленным, но не делать акцент на жопе и т.д. ?!

-6
warp 37 qqVq

Полно вполне красивых женских персонажей без акцента на сексуализацию. Они для описанных Вами групп?

-3
qqVq J Jonah Jameson

А с чего у красивой героини не должно быть жопы или сисек? В старых томбрайдерах никто не жаловался, ущемленок тогда было меньше.

1
qqVq warp 37

Объективизация и сексуализация наше все, я имею ввиду нормальных. Ей кто-то заставляет смотреть между ног и чего-то выискивать? Некоторым пофиг, некоторым интересно, как детализация чеб и нет.

0