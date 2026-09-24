Разработчики Stellar Blade использовали 7-8 разных моделей, чтобы одежда на Еве выглядела реалистично

В новом интервью, посвященном версии для Nintendo Switch 2 и Tokyo Game Show 2026, директор и глава Shift Up Ким Хен Тэ рассказал подробности о том, как создавалось тело главной героини Stellar Blade. По его словам, команда не стала использовать одну базовую модель и просто надевать на нее разные костюмы. Вместо этого для каждого наряда подбирали модель с подходящим телосложением и сканировали ее, чтобы добиться максимально реалистичной посадки одежды.

Главная цель команды заключалась в реалистичном взаимодействии одежды и тела: давление ткани на кожу, следы от бретелек и шнуров, врезающихся в тело, а также характерные колебания при движении - все это прорабатывалось особенно тщательно.

Для купальников выбирали моделей, у которых лучше всего передается эффект ткани, плотно облегающей кожу, включая мелкие детали "въедания" материала в тело. Для стильных и модных нарядов привлекали более стройных моделей - так сохранялся задуманный силуэт и при этом посадка оставалась правдоподобной.

Среди известных моделей, участвовавших в сканировании тела Евы, - Син Джэ Ын, Юн Сольхва, а также Myboo. Всего в работе над телом героини были задействованы примерно 7–8 моделей. При этом все изменения все равно оставались в рамках базовых пропорций Евы, чтобы сохранить узнаваемость персонажа.

Ким Хен Тэ подчеркнул: команда стремилась не просто к тому, чтобы костюм "красиво смотрелся", а к тому, чтобы игрок чувствовал, будто одежда действительно надета на Еву.