Разработчики Stellar Blade исправили ошибку, которая вызывала зависания игры в фоторежиме

Студия SHIFT UP Studios объявила о выходе нового обновления для Stellar Blade, в котором исправлена досадная ошибка, возникшая вместе с добавлением в игру фоторежима.

После появления фоторежима пользователи стали сообщать о возникновении проблем при ее использовании. Впредь такого больше не будет. Кроме этого, были внесены и другие важные изменения, с которыми можно ознакомиться ниже:

Исправлена ошибка, из-за которой игра периодически аварийно завершалась при использовании фоторежима.

Исправлена ошибка, из-за которой при использовании фоторежима в Ксионе принудительно применялся эффект зернистости пленки.

Исправлена ошибка, из-за которой прогресс главного квеста периодически блокировался при выполнении фотозаданий.

Исправлена ошибка, из-за которой при смене сложности после сохранения в лагере исчезали предметы внешнего вида из коллаборации с *Nier: Automata* во время их использования.

Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было использовать предмет selfie-камеры после поездки на лифте в Altes Levoire в Пустоши.

Stellar Blade доступна для PS5. В PS Store игра продается со скидкой в 29 % и является частью распродажи «Черная пятница».