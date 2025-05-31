Разработчики Stellar Blade опубликовали системные требования для ноутбуков

Сколько геймеров, столько и платформ, а сколько ПК-геймеров, столько и ноутбуков со средними, зачастую взаимоисключающими компонентами. Правда, в этот раз разработчики Stellar Blade решили выйти из положения, опубликовав еще одно требование к железу - на этот раз они касаются только ноутбуков.
Итак, для запуска игры на низких настройках в Full HD с 60 fps понадобится процессор Intel Core i7-11370H, видеокарта GeForce RTX 3050Ti с 4 ГБ памяти и 16 ГБ оперативной памяти. Для игры в 1440p нужен процессор i7-12700H и видеокарты GeForce RTX 3060 с 6 ГБ памяти. На такой конфигурации можно запустить Stellar Blade на средних настройках.
Студия Shift Up, несомненно, проделала хорошую работу - если полная версия будет работать так же хорошо, как демо, то на этот раз мы можем говорить о довольно хорошо сделанном порте.
Полная версия Stellar Blade выйдет на ПК уже 11 июня.
Системки указаны с учётом уже включенных апскейлеров скорее всего. На ПК в системах моя 6650хт рекомендована для 1440р при максимальных настройках графики. На деле же в 1080р только на "высоком" пресете тянет спокойно все (без апскейлеров). Мб в 1440р норм будет всё с включенным фср3 и генерацией кадров
Я вот специально на этой игре проверял, без DLSS, а потом включил DLSS 4 качество, и разницы я не увидел, за то фпс больше стал. И вот я не понимаю таких, кто ни в какую не включит апскейлеры и надо что бы игра работала без них
нет, скорее без учета, я на 3050 обычной играл в демку на средних с длсс в 60-80 фрсов
Это 4й анрил, не 5й. В 4м нет принудительных люминов и прочего дерьма, он сам по себе кривой. Это в 5й начали принудительно эту срань добавлять, которая фпсы раком ставит.
а на 5090 laptop. Видимо не судьба
Неплохо но стоит учитывать и ос 10.
Для анриала4 нужно (для FHD) 4060+16RAM+16 потоков при чистоте почти в 5G и это типа нормальная оптимизация? Ну ок...
а чё это системки поднялись?
Да как бы там и графика не прям что отличная, она хорошая, но до новых игр не дотягивает. Думаю это и объясняет такие требования и то что игра идет так хорошо
хорошая по меркам нир автоматы что ли
Всмысле? Не ну тут графика намного лучше чем у автоматы, оно и понятно года выхода то разные
Меня сейчас закидают камнями, но кратко (все игры сони = это по сути ПОРТЫ С ЭМУЛЯТОРАМИ) на то и такие требования, что игры жрут проц как не в себя , ибо многие наверно замечали тот факт, что игры сони именно по ПРОЦАМ прожорливы, а карта им хоть та 1050ти с головой.... И это я сейчас без всякого, делай они прямой экс на ПК, без посредничества, то и никаких костылей, а то мы получаем игру 5+ летней давности(на старом движке), которой нужно современное железо(и то без DLSS и FG которое в натив даже 60 кадров показать не может). Т.ч. я тут оптимизации не увидел от слова совсем. Игра визуально даже хуже Lise of P если уж на то пошло. А там типы вот как раз постарались, ибо их целевая платформа как раз ПК была. А тут даже в демо версии куча проблем , люди в стиме даже с 5000 картами жалуются, что игра крашится, или мыло, или вообще не работают выше сказанные DLSS и FG , короче не все идеально и если 5000 спотыкаются, что там про других говорить. Может спустя (N) патчей доведут до ума, но релиз версия будет печальной.
На моём летать будет
А потом отвал.
На кой хрен покупать реально мощное железо, что ни одна из игр нормально даже его потенциал не откроет , при этом страдать херней с разгоном? По жизни скучно? Вот реально ЗАЧЕМ? Это уже болезнь как-бы. Если ты не доверяешь той сборке что у тебя и вынужден её разгонять.
Это температуры в простое, судя по загрузке ЦП. Не многовато 56 градусов?