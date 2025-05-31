Разработчики Stellar Blade опубликовали системные требования для ноутбуков

Сколько геймеров, столько и платформ, а сколько ПК-геймеров, столько и ноутбуков со средними, зачастую взаимоисключающими компонентами. Правда, в этот раз разработчики Stellar Blade решили выйти из положения, опубликовав еще одно требование к железу - на этот раз они касаются только ноутбуков.

Итак, для запуска игры на низких настройках в Full HD с 60 fps понадобится процессор Intel Core i7-11370H, видеокарта GeForce RTX 3050Ti с 4 ГБ памяти и 16 ГБ оперативной памяти. Для игры в 1440p нужен процессор i7-12700H и видеокарты GeForce RTX 3060 с 6 ГБ памяти. На такой конфигурации можно запустить Stellar Blade на средних настройках.

Студия Shift Up, несомненно, проделала хорошую работу - если полная версия будет работать так же хорошо, как демо, то на этот раз мы можем говорить о довольно хорошо сделанном порте.

Полная версия Stellar Blade выйдет на ПК уже 11 июня.