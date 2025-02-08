Разработчики Stellar Blade показали видео с внешним видом Евы на ранней стадии разработки

Официальный аккаунт Stellar Blade опубликовал небольшое видео с главной героиней Евой на самой ранней стадии разработки, когда игра еще называлась Project Eve. Ева изображена в школьной форме и с более кукольным лицом, хотя черты финальной версии все равно можно разглядеть. По признанию разработчиков, в те времена в игре было больше преувеличенных анимаций, явно намекая, что достоинства героини колыхались куда сильнее.

Фанаты в комментариях отметили, что ранний дизайн не менее прекрасен, чем итоговый, и попросили добавить его в игру в качестве альтернативного скина. Возможно, в будущем мы увидим и другие закулисные видео о разработке игры с ранними дизайнами других персонажей.



Stellar Blade вышла эксклюзивно на PS5 в апреле прошлого года. Релиз на PC планируется в 2025 году.