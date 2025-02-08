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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 315 оценок

Разработчики Stellar Blade показали видео с внешним видом Евы на ранней стадии разработки

2BLaraSex
Новости

Официальный аккаунт Stellar Blade опубликовал небольшое видео с главной героиней Евой на самой ранней стадии разработки, когда игра еще называлась Project Eve. Ева изображена в школьной форме и с более кукольным лицом, хотя черты финальной версии все равно можно разглядеть. По признанию разработчиков, в те времена в игре было больше преувеличенных анимаций, явно намекая, что достоинства героини колыхались куда сильнее.

Фанаты в комментариях отметили, что ранний дизайн не менее прекрасен, чем итоговый, и попросили добавить его в игру в качестве альтернативного скина. Возможно, в будущем мы увидим и другие закулисные видео о разработке игры с ранними дизайнами других персонажей.

Stellar Blade вышла эксклюзивно на PS5 в апреле прошлого года. Релиз на PC планируется в 2025 году.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
IbruhmanI

тоже норм, дрочибельно)

1
Playground C0rrupt WH0RE

Если сравнивать с другими играми, например новая от наути дог, имею в виду лысого (смеагола)

То мы должны да чуть-ли не молиться на таких разрабов, как разрабы Stellar Blade!!!

2
Mankar Camoran

Странно, что еще раньше школьную форму не добавили. Педофилы-анимешники еще больше кассу бы сделали.

0
Stalker608

слишком банально. тип, разрабы сначала пытались сформировать хоть какой-то ядро у игры, чтобы это не было просто проходняком.

0
ArexSOnk

Вот зачем себя так выдавать?)

0
shecter

Это до того,как они очко сане продали)Я не спорю,что это помогло разработке и игра возможно так бы не выглядела,но чё та эксклюзивность затянулась.Майкам тоже надо было по стопам сани пойти и на год засандалить эксклюзивность хотя бы для NG4 для санька.

0
SOLUS5678

Милашка!!!.

0
Yoshemitsu

Как бы видео до спонсорства от Сосони и после.

0
Пользователь ВКонтакте

Как же похожи почти // Алексей Малышев

-2
MagneticEnnio

юра это ты

0