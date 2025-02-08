Разработчики Stellar Blade показали видео с внешним видом Евы на ранней стадии разработки

Официальный аккаунт Stellar Blade опубликовал небольшое видео с главной героиней Евой на самой ранней стадии разработки, когда игра еще называлась Project Eve. Ева изображена в школьной форме и с более кукольным лицом, хотя черты финальной версии все равно можно разглядеть. По признанию разработчиков, в те времена в игре было больше преувеличенных анимаций, явно намекая, что достоинства героини колыхались куда сильнее.
Фанаты в комментариях отметили, что ранний дизайн не менее прекрасен, чем итоговый, и попросили добавить его в игру в качестве альтернативного скина. Возможно, в будущем мы увидим и другие закулисные видео о разработке игры с ранними дизайнами других персонажей.
Stellar Blade вышла эксклюзивно на PS5 в апреле прошлого года. Релиз на PC планируется в 2025 году.
тоже норм, дрочибельно)
Если сравнивать с другими играми, например новая от наути дог, имею в виду лысого (смеагола)
То мы должны да чуть-ли не молиться на таких разрабов, как разрабы Stellar Blade!!!
Странно, что еще раньше школьную форму не добавили. Педофилы-анимешники еще больше кассу бы сделали.
слишком банально. тип, разрабы сначала пытались сформировать хоть какой-то ядро у игры, чтобы это не было просто проходняком.
Вот зачем себя так выдавать?)
Это до того,как они очко сане продали)Я не спорю,что это помогло разработке и игра возможно так бы не выглядела,но чё та эксклюзивность затянулась.Майкам тоже надо было по стопам сани пойти и на год засандалить эксклюзивность хотя бы для NG4 для санька.
Милашка!!!.
Как бы видео до спонсорства от Сосони и после.
Как же похожи почти // Алексей Малышев
юра это ты