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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.4 1 378 оценок

Разработчики Stellar Blade продемонстрировали работоспособность игры на Steam Deck

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Команда Shift Up поделилась новым роликом, демонстрирующим работу экшена Stellar Blade на портативном ПК Steam Deck. На записи видно, как Ева сражается с биотивами в локации Пустошь. Разработчики написали, что игра на Steam Deck - "это совершенно новый вид развлечений".

Ранее игра была эксклюзивом для PlayStation 5, но после анонса PC-версии фанаты гадали о её оптимизации для портативных систем. Видео подтверждает, что Stellar Blade способна стабильно работать на Steam Deck, хотя детали настроек и производительности пока не раскрыты. Официальный релиз Stellar Blade на PC ожидается в июне 2025 года.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
sakimi

На смартфоне через Winlator поиграю, как раз UE4, а не 5 )

Евгений Кондратенко

Смартфон поди дороже стимдека)

sakimi Евгений Кондратенко

Не. Я теперь смартфоны только в Китае покупаю, они там сильно дешевле. Сейчас IQOO Neo10 на Snapdragon 8 Gen 3 - 12/512 за 27к, когда как в РФ самый дешёвый на SD 8 Gen 3 под 60-70к. Такие вот дела с ценами.

sakimi Евгений Кондратенко

Кстати, вот немного тестов со смартика этого, там до кучи и эмуляция PlayStation 3, ПК игр кой-каких, игры со Свича идут идеально, пока правда до них не добрался вплотную:

agula98

Ни счетчика фпс, ни какие настройки использовали ничего. Ну крутая демонстрация, профессиональная

Pahant0Ss

Пора бы уже дату выхода опубликовать.

Властелин Сосцов

главное чтоб сиськи тряслись