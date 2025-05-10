Разработчики Stellar Blade продемонстрировали работоспособность игры на Steam Deck

Команда Shift Up поделилась новым роликом, демонстрирующим работу экшена Stellar Blade на портативном ПК Steam Deck. На записи видно, как Ева сражается с биотивами в локации Пустошь. Разработчики написали, что игра на Steam Deck - "это совершенно новый вид развлечений".

Ранее игра была эксклюзивом для PlayStation 5, но после анонса PC-версии фанаты гадали о её оптимизации для портативных систем. Видео подтверждает, что Stellar Blade способна стабильно работать на Steam Deck, хотя детали настроек и производительности пока не раскрыты. Официальный релиз Stellar Blade на PC ожидается в июне 2025 года.