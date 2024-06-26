Разработчики Stellar Blade продолжат сотрудничество с PlayStation для выпуска новых игр

После успешного квартального отчета корейской студии Shift Up, где были упомянуты высокие продажи Stellar Blade, многие задали вопрос о дальнейшей судьбе команды. Официальные представители разработчиков заявили, что они стремятся оставаться полностью независимой студией, однако высоко оценили сотрудничество с PlayStation. Японская компания значительно помогла с разработкой стильного экшена, а также взяла на себя обязательства по изданию Stellar Blade во всем мире и локализации игры. С большой долей вероятности Shift Up продолжат работать с PlayStation для выпуска своих новых проектов.
Как отметил глава студии Ким Хён Тхэ, в Shift Up планируют сосредоточиться на непосредственном создании игр. Команда видит потенциал в разработке различных проектов и составлении разнообразного каталога игр из разных жанров, включая одиночные и сетевые проекты. Однако переходить к модели самостоятельного издания игр они не планируют. Студия будет наращивать свои ресурсы для разработки качественных игр, а этап публикации готовы доверить партнерам.
В студии пока не спешат делиться конкретными планами на будущее, однако они намекнули на сильную заинтересованность в укреплении связей с PlayStation. При этом Shift Up не закрывает двери перед другими издателями и готова к различным формам взаимодействия. Таким образом, они хотят привлечь дополнительные средства, которые будут использованы для укрепления и расширения штата разработчиков. Новые ресурсы будут направлены на поддержку NIKKE и Stellar Blade, а также на разработку новых игр, таких как Project Witches, которая в настоящее время находится в разработке.
Когда на ПК?
Через год,мб 2 // Raider Higashi