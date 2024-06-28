Разработчики Stellar Blade раскрыли, какие аспекты нуждаются в улучшении в будущих проектах

Stellar Blade оказалась успешной игрой, которая позволила студии Shift Up стать широко известной среди геймеров. Однако она не обошлась без недостатков, о которых прекрасно знают разработчики. Недавно у Shift Up была пресс-конференция, на которой они могли похвастаться результатами продаж Stellar Blade.
Разработчики рассказали, как хотят развивать игру в ближайшие месяцы. При этом они признались, что хотели бы создать продолжение, и если оно будет создано, то уже известно, какой аспект оригинала следует улучшить. Об этом сообщил сам генеральный директор студии Ким Хён Тэ.
По сути, мы достигли самой большой цели, поставленной перед Stellar Blade, — продвинуть Shift Up на мировом рынке и сделать игру узнаваемой, то есть повысить ценность бренда. Однако я думаю, что это выявило различные проблемы со сценарием, его качеством, переводом и т. д., что очень разочаровывает. Мы приложим все усилия для усиления качества в этой области, чтобы следующая игра была по достоинству оценена игроками.
Будет ли это обещание выполнено, когда Stellar Blade получит продолжение? Время покажет. На данный момент точно известно, что у студии уже есть один проект в разработке под кодовым названием Project Witches. Судя по недавним объявлениям о вакансиях, это будет ролевая игра, созданная на Unreal Engine 5, действие которой разворачивается в городской научно-фантастической атмосфере, и которая будет выпущена на консолях, персональных компьютерах и мобильных устройствах не раньше 2027 года. Возможно, уже в этом названии будет видно улучшение качества перевода и самой истории.
Круто.