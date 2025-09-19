Разработчики Stellar Blade разместили в соцсети загадочное сообщение - возможно, намек на новое DLC

Официальный аккаунт игры Stellar Blade в социальной сети X опубликовал интригующий пост, который вызвал бурное обсуждение среди фанатов. Твит содержит изображение темного, мрачного коридора с тусклым освещением, испещренного тенями и загадочными деталями. В подписи к изображению указано: "Через неделю...", что наводит на мысль о скором анонсе или релизе нового контента.
Учитывая, что через неделю выходит Silent Hill f, некоторые игроки предположили, что нас, возможно ждет очередной кроссовер.
Возможно на сл. неделе на State of Play новую коллабу объявят)
"Через неделю..." выходит Silent Hill F