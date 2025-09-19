ЧАТ ИГРЫ
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 5 128 оценок

Разработчики Stellar Blade разместили в соцсети загадочное сообщение - возможно, намек на новое DLC

2BLaraSex 2BLaraSex

Официальный аккаунт игры Stellar Blade в социальной сети X опубликовал интригующий пост, который вызвал бурное обсуждение среди фанатов. Твит содержит изображение темного, мрачного коридора с тусклым освещением, испещренного тенями и загадочными деталями. В подписи к изображению указано: "Через неделю...", что наводит на мысль о скором анонсе или релизе нового контента.

Учитывая, что через неделю выходит Silent Hill f, некоторые игроки предположили, что нас, возможно ждет очередной кроссовер.

14
2
Комментарии:  2
William Dwight

Возможно на сл. неделе на State of Play новую коллабу объявят)

2
Yoshemitsu

"Через неделю..." выходит Silent Hill F

1