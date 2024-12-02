ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 186 оценок

Разработчики Stellar Blade развивают фоторежим и просят игроков предложить новые позы для Евы

Gutsz
Новости

Недавно корейский экшен Stellar Blade от студии Shift Up получил обновление, добавившее фоторежим, который оказался особенно популярным среди игроков. Пользователи активно делятся своими виртуальными фотографиями, создавая яркие и креативные скриншоты. Разработчики отмечают энтузиазм сообщества и готовы поддерживать его дальнейшим развитием инструмента.

На официальных аккаунтах студии появилось сообщение, где команда Shift Up попросила игроков дать обратную связь о фоторежиме. Разработчиков интересуют предложения по улучшению функционала, включая добавление новых поз для главной героини Евы и её спутников. Также они собирают отчёты об ошибках и пожелания по оптимизации игры на PS5.

Корейский экшен Stellar Blade впервые получил скидку

Следующее обновление для Stellar Blade планируется выпустить в следующем году. Разработчики намекают на возможное добавление праздничных костюмов к зимним каникулам, хотя основное внимание, вероятно, будет направлено на улучшение игрового процесса и добавление новых функций.

87
47
Комментарии: 47
Ваш комментарий
Инcайдер

вот такую

54
AGS37

ахаха я прям сразу про неё подумал когда прочитал :D

2
Porsche911GT3RS

Выше жопа! Меньше одежды! Нет предела для искусства!

6
saa0891
25
My life is a game

когда там кстати выход на пк?

17
Twitch Stream Moments

Ни когда

-42
My life is a game Twitch Stream Moments

нет,объявили, что будет в 25 году, я думал может месяц уже известен

16
RestlessDreams91 My life is a game

Да кому ты обьясняешь, этим бы лишь бы вскукарек сделать - без фактов и аргументации.
Про таких поговорка есть, про голубя и шахматы.

11
DynamicSmith

Скорее лето или на конец 25 года, игрой только по факту недавно занялись, они вроде никогда не работали с ПК, поэтому нужно время для полировки, а это год наверное в лучшем случае как раз, если только Сонка им не поможет...

5
JIoMTuK Twitch Stream Moments

Писать бы научился для начала

2
Alex_3576

Кошечкой прогнуться, вытягивая передние лапки! =)

5
Пользователь ВКонтакте

-Так! сиськи не главное! Главное - умение варить борщ! -Я умею! -и я умею! -я тоже умею!!!
-ммм....выбор осложняется. Но есть выход - ну ка все трое - сиськи покажите! // Сергей Шамолин

3
Леший3

позы говорите подсказать 😀😀😀

3
MadDarkGuard

Я очень люблю сиськи и жопы в играх, но вот фото режим не понимаю для чего нужен, это все таки игра, а не 3д редактор)

2
Леший3

как это зачем!! чтоб показать другим! зайди вон в скриншоты! в галерею особенно! 😍😍😍

-1
Леший3

че блин больше не кидает никто картинки с позами 🙁

2
SOLUS5678

По такой теме можно много на фантазировать. Разработчикам респект!.

1
Pycckuu_XAKEP

предлагаю просто превратить стеллар шлюху в клон Subverse - претензий будет ноль

0
ДаДжи

фри камера,лучший фоторежим

0
rtnrwv

Желательно пусть платные позы будут)))

0
LethalApple

На четвереньках, конечно же. Ну или мордной к стену, жопой в камеру.

0
AndralStormborn

А что они предложат? Тут даже по комментам видно, что у плебса фантазия ограничивается только на позе раком

0
Ang Dark

Идея , которую еще явно не добавили(патентовали или не встречалась), дать тупо управление рэкдолом(сложный редактор), в котором САМ ИГРОК от кучи бегунков будет уже клепать позиции . Т.е. становится перед игроком стандартной Т-образкой и дальше твори(на сколько позволяет движок) ну и что-бы не получилось какое-то уродство, нужно будет соответствие коллизий самого тела, что-б не превратиться в жопо-рукого чупакабру О_о , а там уже делать сохранение поз с логами, своего рода настройки пресетов... Мне чет кажется -это легче чем лепить позы, которых хоть штук 100 будет, но у каждого свои вкусы и не факт что эта сотка зайдет.

0
SwedovSandr

Когда эта голубушка появится на ПК???? заждались уже..... слюнями всё забрызгали )))))

0
The Great Troll

да ёпт.. скажите им уже чтобы просто порноигру сделали с этой Евой и не парились

0
Yushimitsy Zic

Да просто пусть выпустят редактор поз и персонажей в придачу к нему и игроки сами себе все сделают.

0
Беркут Слеер

Свободную камеру пусть добавят и достаточно. Основная фишка игры -- это физика главной героини, а в стоп кадре, пусть даже в разных нарядах, требуется уже другой уровень графики, и детализации; примерно такой же, как для обоев для рабочего стола.

0
211186

долбанные извращены

-1
ugf16349

Тут можно добавить вообще редактор скелета, чтобы свободно менять позу. Реализуемо.

-2
Contriver

просто снимите прон, нафиг из этого игру делать

-6
Agent Qracle

Killing Antidote все равно лучше

-10
Леший3

дурак чтоли 😀

5
Wolfenstein

за позами саму игру не видно

-12
Пользователь ВКонтакте

Ыыы сиськи писки жопээээ // Артем Романов

-15
Пользователь ВКонтакте

А геймплея так и нет до сих пор. Только гибрид слешера и сосалика с поломанными механиками.

Зато ыыы сиськи писки жопээээ // Дима Мишима

-15
Samson48

Ты сначала поиграй, так как все там работает хорошо и гибрид механик довольно удачный, что подтвердили игроки.

10
Kenn1y

Все там есть и отлично работает.

2
Alex Row

Хм, а геймплейный контент добавлять планируют? Или игра окончательно превратиться в симулятор порно-модели с элементами слешера?

-23
DynamicSmith

Тут фромам скорее надо как раз гемплей добавлять и развивать тупые сражения, а также сюжеткой наконец то занятся, а то окончательно превратили свои игры в симулятор 3-4 действий, игра стала прям для казуалов, которые больше запомнить не могут...

3
BluntZebulon
Или игра окончательно превратиться в симулятор порно-модели с элементами слешера?

Как будто это что-то плохое

3
Kenn1y

Может стоит поиграть сначала, а не смотреть нарезку боевки без развитых умений? Все механики у игры работают отлично, в игре одна из лучших реализаций парирований в играх, красивые спецприемы и ультимативные умения под разных врагов и ситуации, плюс шикарные возможности для билда за счёт различных пассивок. В новой игре+ еще умения расширят.

1
Kenn1y DynamicSmith

Тихо, а то сейчас фанатики заминусят, там же все идеально.

0
DynamicSmith Kenn1y

)))Это они могут

1
Жанна Соленая

Убожество сексизма для убогих

-35
Night Strider

слава сексизму

22
Smusi

Ожидание

Феминистки продвигают красоту, делают красивые игры, продвигая тем самым свою повестку про сильных женщин.

Реальность

Феминистки воюют с красивыми женщинами под предлогом "сексизма" и продвигают жирух и психических инвалидов.ходячая реклама шизы

11
MadDarkGuard Night Strider

Сексизму слава!

4