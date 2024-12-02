Разработчики Stellar Blade развивают фоторежим и просят игроков предложить новые позы для Евы

Недавно корейский экшен Stellar Blade от студии Shift Up получил обновление, добавившее фоторежим, который оказался особенно популярным среди игроков. Пользователи активно делятся своими виртуальными фотографиями, создавая яркие и креативные скриншоты. Разработчики отмечают энтузиазм сообщества и готовы поддерживать его дальнейшим развитием инструмента.
На официальных аккаунтах студии появилось сообщение, где команда Shift Up попросила игроков дать обратную связь о фоторежиме. Разработчиков интересуют предложения по улучшению функционала, включая добавление новых поз для главной героини Евы и её спутников. Также они собирают отчёты об ошибках и пожелания по оптимизации игры на PS5.
Следующее обновление для Stellar Blade планируется выпустить в следующем году. Разработчики намекают на возможное добавление праздничных костюмов к зимним каникулам, хотя основное внимание, вероятно, будет направлено на улучшение игрового процесса и добавление новых функций.
вот такую
ахаха я прям сразу про неё подумал когда прочитал :D
Выше жопа! Меньше одежды! Нет предела для искусства!
когда там кстати выход на пк?
Ни когда
нет,объявили, что будет в 25 году, я думал может месяц уже известен
Да кому ты обьясняешь, этим бы лишь бы вскукарек сделать - без фактов и аргументации.
Про таких поговорка есть, про голубя и шахматы.
Скорее лето или на конец 25 года, игрой только по факту недавно занялись, они вроде никогда не работали с ПК, поэтому нужно время для полировки, а это год наверное в лучшем случае как раз, если только Сонка им не поможет...
Писать бы научился для начала
Кошечкой прогнуться, вытягивая передние лапки! =)
-Так! сиськи не главное! Главное - умение варить борщ! -Я умею! -и я умею! -я тоже умею!!!
-ммм....выбор осложняется. Но есть выход - ну ка все трое - сиськи покажите! // Сергей Шамолин
позы говорите подсказать 😀😀😀
Я очень люблю сиськи и жопы в играх, но вот фото режим не понимаю для чего нужен, это все таки игра, а не 3д редактор)
как это зачем!! чтоб показать другим! зайди вон в скриншоты! в галерею особенно! 😍😍😍
че блин больше не кидает никто картинки с позами 🙁
По такой теме можно много на фантазировать. Разработчикам респект!.
предлагаю просто превратить стеллар шлюху в клон Subverse - претензий будет ноль
фри камера,лучший фоторежим
Желательно пусть платные позы будут)))
На четвереньках, конечно же. Ну или мордной к стену, жопой в камеру.
А что они предложат? Тут даже по комментам видно, что у плебса фантазия ограничивается только на позе раком
Идея , которую еще явно не добавили(патентовали или не встречалась), дать тупо управление рэкдолом(сложный редактор), в котором САМ ИГРОК от кучи бегунков будет уже клепать позиции . Т.е. становится перед игроком стандартной Т-образкой и дальше твори(на сколько позволяет движок) ну и что-бы не получилось какое-то уродство, нужно будет соответствие коллизий самого тела, что-б не превратиться в жопо-рукого чупакабру О_о , а там уже делать сохранение поз с логами, своего рода настройки пресетов... Мне чет кажется -это легче чем лепить позы, которых хоть штук 100 будет, но у каждого свои вкусы и не факт что эта сотка зайдет.
Когда эта голубушка появится на ПК???? заждались уже..... слюнями всё забрызгали )))))
да ёпт.. скажите им уже чтобы просто порноигру сделали с этой Евой и не парились
Да просто пусть выпустят редактор поз и персонажей в придачу к нему и игроки сами себе все сделают.
Свободную камеру пусть добавят и достаточно. Основная фишка игры -- это физика главной героини, а в стоп кадре, пусть даже в разных нарядах, требуется уже другой уровень графики, и детализации; примерно такой же, как для обоев для рабочего стола.
долбанные извращены
Тут можно добавить вообще редактор скелета, чтобы свободно менять позу. Реализуемо.
просто снимите прон, нафиг из этого игру делать
Killing Antidote все равно лучше
дурак чтоли 😀
за позами саму игру не видно
Ыыы сиськи писки жопээээ // Артем Романов
А геймплея так и нет до сих пор. Только гибрид слешера и сосалика с поломанными механиками.
Зато ыыы сиськи писки жопээээ // Дима Мишима
Ты сначала поиграй, так как все там работает хорошо и гибрид механик довольно удачный, что подтвердили игроки.
Все там есть и отлично работает.
Хм, а геймплейный контент добавлять планируют? Или игра окончательно превратиться в симулятор порно-модели с элементами слешера?
Тут фромам скорее надо как раз гемплей добавлять и развивать тупые сражения, а также сюжеткой наконец то занятся, а то окончательно превратили свои игры в симулятор 3-4 действий, игра стала прям для казуалов, которые больше запомнить не могут...
Как будто это что-то плохое
Может стоит поиграть сначала, а не смотреть нарезку боевки без развитых умений? Все механики у игры работают отлично, в игре одна из лучших реализаций парирований в играх, красивые спецприемы и ультимативные умения под разных врагов и ситуации, плюс шикарные возможности для билда за счёт различных пассивок. В новой игре+ еще умения расширят.
Тихо, а то сейчас фанатики заминусят, там же все идеально.
)))Это они могут
Убожество сексизма для убогих
слава сексизму
Ожидание
Феминистки продвигают красоту, делают красивые игры, продвигая тем самым свою повестку про сильных женщин.
Реальность
Феминистки воюют с красивыми женщинами под предлогом "сексизма" и продвигают жирух и психических инвалидов.ходячая реклама шизы
Сексизму слава!