Разработчики Stellar Blade развивают фоторежим и просят игроков предложить новые позы для Евы

Недавно корейский экшен Stellar Blade от студии Shift Up получил обновление, добавившее фоторежим, который оказался особенно популярным среди игроков. Пользователи активно делятся своими виртуальными фотографиями, создавая яркие и креативные скриншоты. Разработчики отмечают энтузиазм сообщества и готовы поддерживать его дальнейшим развитием инструмента.

На официальных аккаунтах студии появилось сообщение, где команда Shift Up попросила игроков дать обратную связь о фоторежиме. Разработчиков интересуют предложения по улучшению функционала, включая добавление новых поз для главной героини Евы и её спутников. Также они собирают отчёты об ошибках и пожелания по оптимизации игры на PS5.

Следующее обновление для Stellar Blade планируется выпустить в следующем году. Разработчики намекают на возможное добавление праздничных костюмов к зимним каникулам, хотя основное внимание, вероятно, будет направлено на улучшение игрового процесса и добавление новых функций.