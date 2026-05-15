Reddit удалил тему о взломе Stellar Blade от Voices38 с CrackWatch - игроки подозревают вмешательство Sony и Shift Up

На Reddit разгорелось обсуждение после удаления темы о взломе ПК-версии Stellar Blade с популярного сабреддита CrackWatch, посвящённого обходу DRM-защиты и статусам игровых взломов. Пользователи сообщества считают, что удаление могло произойти после юридической жалобы со стороны Sony Interactive Entertainment или южнокорейской студии Shift Up.

Речь идёт о публикации под названием «StellarBlade+voices38», посвящённой предполагаемому взлому игры хакером voices38. В настоящий момент страница темы отображается как удалённая, а содержимое поста полностью скрыто. При этом сам сабреддит CrackWatch продолжает работать в обычном режиме.

Пользователи обратили внимание, что публикация была удалена не модераторами сообщества, а непосредственно командой Reddit Legal Operations Team, которая занимается обработкой юридических претензий и DMCA-запросов. Участники сообщества прямо стали заявлять, что причиной могла стать реакция Shift Up на распространение информации о взломе.

Часть пользователей сообщества предполагает, что инициатором возможной жалобы могла выступить именно Shift Up, а не Sony Interactive Entertainment. В обсуждениях отмечают, что многие предыдущие PC-релизы Sony выходили без защиты Denuvo и не вызывали столь жёсткой реакции вокруг тем, связанных с обходом DRM. Впрочем, никаких официальных подтверждений этой версии на данный момент нет.

Пользователи также отмечают, что тема быстро начала распространяться за пределами Reddit, включая форумы и имиджборды. При этом участники сообщества отдельно обратили внимание, что ранее подобных удалений тем CrackWatch, что ранее пользователи CrackWatch практически не сталкивались с удалением подобных тем через Reddit Legal Operations Team.