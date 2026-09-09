Релиз Stellar Blade для Nintendo Switch 2 состоится 5 ноября: Ева получит костюм Байонетты и другие

Студия Shift Up официально объявила точную дату выхода экшена Stellar Blade на Nintendo Switch 2. Как сообщается, игра поступит в продажу 5 ноября 2026 года. Ранее издательство называло лишь общее окно релиза в 2026 году.

На Switch 2 выйдет Stellar Blade: Complete Edition, которая включит в себя весь дополнительный контент, выпущенный для оригинальной версии на PlayStation 5. В качестве бонуса в честь выхода игры на Switch 2 все игроки (включая обладателей версий для PC и PS5) получат скин Байонетты и других персонажей.

Технический директор компании Донгки Ли в интервью зарубежным изданиям раскрыл некоторые технические подробности порта. Разработчики нацелены на достижение производительности в 60 кадров в секунду как в портативном, так и в док-режим . Для этого используется апскейлинг NVIDIA DLSS (до 1080p в док-режиме и до 720p в портативном), а для интерполяции кадров задействована технология AMD FSR 3.1. Кроме того, версия для Switch 2 будет поддерживать функции HD Rumble, сенсорного экрана и управления гироскопом.

События Stellar Blade разворачиваются в постапокалиптическом мире, где Земля была захвачена враждебными существами - Биотивами. Главная героиня по имени Ева, элитный солдат с космической колонии, отправляется на планету с миссией по спасению человечества. Однако в ходе борьбы она понимает, что прошлое Земли хранит гораздо более мрачные тайны, чем ей представлялось. Игроков ждет динамичный слэшер с глубокой боевой системой и исследованием руин цивилизации.