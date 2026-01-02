RG MVO: озвучивание Stellar Blade завершено, релиз локализации намечен на начало 2026 года - Еву озвучит Дарья Фролова

Команда локализаторов Mechanics VoiceOver объявила о завершении озвучивания главных героев игры Stellar Blade и поделилась составом актёрского дубляжа.
Актёрский состав:
- Ева: Дарья Фролова (озвучивала Леди Баг в "Леди Баг и Супер-Кот", Рарити в My Little Pony, Лукрецию в Assassin's Creed: Brotherhood и Джейн Маргулис в сериале "Во все тяжкие").
- Адам: Кирилл Каллаш.
- Лили: Екатерина Дмитрова (известная по множеству ролей в локализациях игр и анимации).
Работа над русской локализацией выходит на финальную стадию: записи актёров завершены, идёт процесс сведения звука. После этого начнётся этап тестирования. Ориентировочный срок выхода локализованной версии игры - начало 2026 года.
Зачем вы нам показали бабулю???
Фролова что ли? У неё голос и запал с 2000-х не менялись.
Меня б... поражает, других нет людей с другими голосами??? Любую бабу с улице возьми получаться гораздо естественней и лучше. Эти заезженные голоса в каждом фильме теперь их еще во все игры пихают как гейфойсы...
Желаю команде Mechanics VoiceOver выпустить в этом году русское озвучение Cronos: The New Dawn.
Донатить им ты конечно же не будешь 😂
У них и так денег полно, хватит им донатить, пусть работают с тем что есть ))
Хочется сказать спасибо одному фанату, который внёс недостающую сумму.
Ну наконец-то! Я подозреваю что каст Евы для перевода не афишировали что бы не критиковали...
Прекрасно подобранные голоса!. Ребята как и актёры просто на высоте!. Молодцы!!!.
51 год Еве.
ну так этож андроид. мож ей лет 200 по факту, а тут молодуху 51 летнюю в озвучку поставили...
Молодцы Механики! Делают быстро и качественно
Шутим так? Эт они бабки собирать быстро могут, а так только и слышно от них ОБНОВЛЕНИЕ для русификатора -_- так-же сборы прошли еще в 24 !!! Почти 2 года страдали херней набирая проектов, а так дааааа, очень прям быстро.
А пруф про сборы на Стеллар в 24-ом будет?)
Конечно не будет, сам сейчас специально просмотрел стену механиков, сборы открыли 13 июня 2025
все голоса вообще мимо оригинала. так долго звучить 1о часов роликов- это бездари
Я реально возмущен оригиналы озвучивали девушки, а тут бабку подсунули Вот кто озвучивал корейскую и английскую . А моложцы наши.... слов нет такой проект зашкварить.
https://pluggedin.ru/open/modely-sin-dghe-yuny-sygrala-evu-v-ekshen-igre-Stellar-Blade-dlya-PS5-47960
девушка с японской озвучки , а у нас просто какой-то зашквар
ТАКОЙ проект зашкварили).
А как это назвать на протяжении 30 часов прохождения тебе бабка будет ''эть, кыть тать, пищать и стонать''. по факту каст евы из всех озвучек самый позорный или около того. Этой актрисе самой бы было стрёмно среди всех этих молодых актрис на каком-нить Comics- выставке.... Проект по факту топовый я думаю там около 5 миллионов продаж. 3 миллиона на релизе за 3 дня выстрелили.
Да не в озвучке дело).Игра калище лютое для озабоченных в которой даже в боёвку не смогли.Откуда возле неё такой ажиотажа я думаю вопрос риторический.Правило 34 в помощь,если так и не понял ответа.)
Поздравляю!