Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 5 606 оценок

RG MVO: озвучивание Stellar Blade завершено, релиз локализации намечен на начало 2026 года - Еву озвучит Дарья Фролова

AceTheKing AceTheKing

Команда локализаторов Mechanics VoiceOver объявила о завершении озвучивания главных героев игры Stellar Blade и поделилась составом актёрского дубляжа.

Актёрский состав:

  • Ева: Дарья Фролова (озвучивала Леди Баг в "Леди Баг и Супер-Кот", Рарити в My Little Pony, Лукрецию в Assassin's Creed: Brotherhood и Джейн Маргулис в сериале "Во все тяжкие").
  • Адам: Кирилл Каллаш.
  • Лили: Екатерина Дмитрова (известная по множеству ролей в локализациях игр и анимации).

Работа над русской локализацией выходит на финальную стадию: записи актёров завершены, идёт процесс сведения звука. После этого начнётся этап тестирования. Ориентировочный срок выхода локализованной версии игры - начало 2026 года.

Комментарии:  36
JAPАN

Зачем вы нам показали бабулю???

langquest64

Фролова что ли? У неё голос и запал с 2000-х не менялись.

Nunchak
JAPАN langquest64

Меня б... поражает, других нет людей с другими голосами??? Любую бабу с улице возьми получаться гораздо естественней и лучше. Эти заезженные голоса в каждом фильме теперь их еще во все игры пихают как гейфойсы...

Tiger Goose

Желаю команде Mechanics VoiceOver выпустить в этом году русское озвучение Cronos: The New Dawn.

Giggity

Донатить им ты конечно же не будешь 😂

J a r v i s Giggity

У них и так денег полно, хватит им донатить, пусть работают с тем что есть ))

Bargainer

Хочется сказать спасибо одному фанату, который внёс недостающую сумму.

Фентеплюхер

Ну наконец-то! Я подозреваю что каст Евы для перевода не афишировали что бы не критиковали...

SOLUS5678

Прекрасно подобранные голоса!. Ребята как и актёры просто на высоте!. Молодцы!!!.

Scorpion_GamePlay

51 год Еве.

LukotakinaZ

ну так этож андроид. мож ей лет 200 по факту, а тут молодуху 51 летнюю в озвучку поставили...

Barred

Молодцы Механики! Делают быстро и качественно

Kokoprime1991

Шутим так? Эт они бабки собирать быстро могут, а так только и слышно от них ОБНОВЛЕНИЕ для русификатора -_- так-же сборы прошли еще в 24 !!! Почти 2 года страдали херней набирая проектов, а так дааааа, очень прям быстро.

spider91 Kokoprime1991

А пруф про сборы на Стеллар в 24-ом будет?)

SlavaJeik spider91

Конечно не будет, сам сейчас специально просмотрел стену механиков, сборы открыли 13 июня 2025

FREEZbreez

все голоса вообще мимо оригинала. так долго звучить 1о часов роликов- это бездари

Фентеплюхер

Я реально возмущен оригиналы озвучивали девушки, а тут бабку подсунули Вот кто озвучивал корейскую и английскую . А моложцы наши.... слов нет такой проект зашкварить.

https://pluggedin.ru/open/modely-sin-dghe-yuny-sygrala-evu-v-ekshen-igre-Stellar-Blade-dlya-PS5-47960

Актриса, озвучившая Еву в Stellar Blade, в шоке от нескончаемого успеха игры

девушка с японской озвучки , а у нас просто какой-то зашквар

Babadzaki-San

ТАКОЙ проект зашкварили).

Фентеплюхер Babadzaki-San

А как это назвать на протяжении 30 часов прохождения тебе бабка будет ''эть, кыть тать, пищать и стонать''. по факту каст евы из всех озвучек самый позорный или около того. Этой актрисе самой бы было стрёмно среди всех этих молодых актрис на каком-нить Comics- выставке.... Проект по факту топовый я думаю там около 5 миллионов продаж. 3 миллиона на релизе за 3 дня выстрелили.

Babadzaki-San Фентеплюхер

Да не в озвучке дело).Игра калище лютое для озабоченных в которой даже в боёвку не смогли.Откуда возле неё такой ажиотажа я думаю вопрос риторический.Правило 34 в помощь,если так и не понял ответа.)

komrad.tzar

Поздравляю!

