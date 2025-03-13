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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 346 оценок

RTX 5090 в Stellar Blade обеспечит 120 FPS в разрешении 4K без DLSS

KoRnEr
Новости

Тестирование игры Stellar Blade на видеокарте NVIDIA RTX 5090 показало впечатляющие результаты.

Без использования технологии Deep Learning Super Sampling игра работает со скоростью 120 кадров в секунду в 4K-разрешении. Однако, включение DLSS 4 с функцией Multi Frame Generation увеличивает частоту кадров почти до 300 FPS, делая игровой процесс чрезвычайно плавным.

Кроме того, технология DLSS Super Resolution улучшает чёткость изображения, а NVIDIA Reflex минимизирует задержку ввода, обеспечивая мгновенный отклик в бою. Это гарантирует, что геймеры получат максимально возможный уровень погружения и интерактивности.

Благодаря использованию полной трассировки лучей, Stellar Blade станет одной из самых технологически продвинутых игр 2025 года. Игроки на RTX 40 и 50, смогут насладиться максимальным качеством графики и динамичной игрой, что сделает их опыт еще более захватывающим и реалистичным.

10
43
Комментарии: 43
Ваш комментарий
vegas99

Вот вам 120 фпс - с вас 350 тыс.

15
caliskan

А минусы будут?

-1
spaMER_ID caliskan

350 тыс.

3
ДЕНИСКА_омск caliskan

минус 350тыс руб раз, минус почка два...

2
Air72ru

Ух ты!
Будем рассматривать покачивание груди в 4к на 120fps и без всяких там DLSS
Технологический прорыв в 2025г

6
ElfinKenton

А сисички в 300 фэпесов это вам не шутки)

6
Goodvini

Плавное покачивание ))

1
Solstice
RTX 5090 в Stellar Blade обеспечит 120 FPS...

Всего-то нужно купить 5090, ну вы поняли. Если нету 5090, ты не уважаешь себя.

4
erkins007

Давно купил 5090 и всем советую.

-5
Floww erkins007

я еще в 2005 купил 5090, не понимаю как люди без нее живут

-1
Jarvis666

Интересно, сколько моя бомжатская 4060 ti выдаст в FullHD на ультра-высоких настройках

2
AjarVryn

Вообще не бомжатская,у меня 4070,тащит норм.Посмотри на форуме танков на чем люди играют,скрины выкладывают.Квадратный монитор и минимальная графика СД,вот танкисты реально бомжи или всё на донат уходит,на комп не хватает.

-1
ElfinKenton

Оптимизончик завезли)

1
danilukHF

Ага, если на 5090, такой оптимизон шо топ карту надо)

3
hpi

Просто там тормозить нечему.

4
AjarVryn

Купить карту за пол миллиона,чтобы посмотреть на 120 фпс в неизвестной мне игре,всю жизнь мечтал.

0
Denis Kyokushin

Сейчас потихоньку ценники спускают

-2
AjarVryn Denis Kyokushin

Выше 70 косарей за современную видюху не вижу смысла платить,как для простого игромана.Тем более майнинг сдох,так бы 5090 сейчас ляма полтора стоила.

1
nexthell AjarVryn

Согласен, 4070ti super за 70 как раз брал, больше тоже не вижу смысла тратить

1
Denis Kyokushin AjarVryn

Да меня самого жаба задушит такие деньжища для игрулек отдавать.Я к тому показал, что с момента выхода на авито ценник 620к висел.Игрульки - это не на столько важная вещь, чтоб для них на видеокарту 300-400к выбрасывать.Это деньги на ветер

3
AjarVryn Denis Kyokushin

Я в конце лета прошлого года с вайлдберис комп собрал под сотку рублей ушло,это полностью системник от нуля на 4070.А теперь гляжу на эти цены и смешно,если у меня все игры прекрасно идут)

2
mongol312

с козырей зашли.

0
sa1958

Тест ради теста.

0
Listoman

Откуда там "Благодаря использованию полной трассировки лучей"?)

0
SOLUS5678

Что ж, ждём игру.

0
Shigofumi

Кто игру проходил по сложности она на что похожа ?

0
Extor Menoger

Так там графон уровня биомутанта чему удивлятся

-1
Jarvis666

Не, там примерно уровень the first descendant

0
OPen man

так этож порт со слабенькой соснольки. эта шляпа и на чем попроще должна сотку тащить.

-1
KILLA06

там графон ,что даже 4060 должна ее тянуть в 4 к без проблем

-1
Floww

ух ты 120 фпс в игре без графона за 350к ))

-1
Etteri

В нативе кадров маловато для 5090. 240 - нормально было бы.

-2
CRAZY rock GAME

На ps5 все также и где тут вау

-2
Smike56

Прошка даже 60 кадров стабильных выдать не может

-1
Han Yslat Smike56

Только стоит прошка в 4 раза дешевле 5090, вопрос сколько будет сравнимой с ней видеокарта выдавать, тогда и будет смысл в сравнении, а сейчас хрень, её позволить смогут единицы.

-1
Smike56 Han Yslat

Мне по барабану сколько она стоит, он сказал что плойка столько же фпс выдаёт, а их нет, так что пусть не врёт

0
Han Yslat Smike56

Он про 120 фпс не говорил, а про цену, плойка показывает также, а стоит дешевле.

0
Smike56 Han Yslat

Вот что он написал

На ps5 все также и где тут вау

Я не вижу что бы он тут цену упоминал

0