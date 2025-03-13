RTX 5090 в Stellar Blade обеспечит 120 FPS в разрешении 4K без DLSS

Тестирование игры Stellar Blade на видеокарте NVIDIA RTX 5090 показало впечатляющие результаты.

Без использования технологии Deep Learning Super Sampling игра работает со скоростью 120 кадров в секунду в 4K-разрешении. Однако, включение DLSS 4 с функцией Multi Frame Generation увеличивает частоту кадров почти до 300 FPS, делая игровой процесс чрезвычайно плавным.

Кроме того, технология DLSS Super Resolution улучшает чёткость изображения, а NVIDIA Reflex минимизирует задержку ввода, обеспечивая мгновенный отклик в бою. Это гарантирует, что геймеры получат максимально возможный уровень погружения и интерактивности.

Благодаря использованию полной трассировки лучей, Stellar Blade станет одной из самых технологически продвинутых игр 2025 года. Игроки на RTX 40 и 50, смогут насладиться максимальным качеством графики и динамичной игрой, что сделает их опыт еще более захватывающим и реалистичным.