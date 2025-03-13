RTX 5090 в Stellar Blade обеспечит 120 FPS в разрешении 4K без DLSS

Тестирование игры Stellar Blade на видеокарте NVIDIA RTX 5090 показало впечатляющие результаты.
Без использования технологии Deep Learning Super Sampling игра работает со скоростью 120 кадров в секунду в 4K-разрешении. Однако, включение DLSS 4 с функцией Multi Frame Generation увеличивает частоту кадров почти до 300 FPS, делая игровой процесс чрезвычайно плавным.
Кроме того, технология DLSS Super Resolution улучшает чёткость изображения, а NVIDIA Reflex минимизирует задержку ввода, обеспечивая мгновенный отклик в бою. Это гарантирует, что геймеры получат максимально возможный уровень погружения и интерактивности.
Благодаря использованию полной трассировки лучей, Stellar Blade станет одной из самых технологически продвинутых игр 2025 года. Игроки на RTX 40 и 50, смогут насладиться максимальным качеством графики и динамичной игрой, что сделает их опыт еще более захватывающим и реалистичным.
Вот вам 120 фпс - с вас 350 тыс.
А минусы будут?
350 тыс.
минус 350тыс руб раз, минус почка два...
Ух ты!
Будем рассматривать покачивание груди в 4к на 120fps и без всяких там DLSS
Технологический прорыв в 2025г
А сисички в 300 фэпесов это вам не шутки)
Плавное покачивание ))
Всего-то нужно купить 5090, ну вы поняли. Если нету 5090, ты не уважаешь себя.
Давно купил 5090 и всем советую.
я еще в 2005 купил 5090, не понимаю как люди без нее живут
Интересно, сколько моя бомжатская 4060 ti выдаст в FullHD на ультра-высоких настройках
Вообще не бомжатская,у меня 4070,тащит норм.Посмотри на форуме танков на чем люди играют,скрины выкладывают.Квадратный монитор и минимальная графика СД,вот танкисты реально бомжи или всё на донат уходит,на комп не хватает.
Оптимизончик завезли)
Ага, если на 5090, такой оптимизон шо топ карту надо)
Просто там тормозить нечему.
Купить карту за пол миллиона,чтобы посмотреть на 120 фпс в неизвестной мне игре,всю жизнь мечтал.
Сейчас потихоньку ценники спускают
Выше 70 косарей за современную видюху не вижу смысла платить,как для простого игромана.Тем более майнинг сдох,так бы 5090 сейчас ляма полтора стоила.
Согласен, 4070ti super за 70 как раз брал, больше тоже не вижу смысла тратить
Да меня самого жаба задушит такие деньжища для игрулек отдавать.Я к тому показал, что с момента выхода на авито ценник 620к висел.Игрульки - это не на столько важная вещь, чтоб для них на видеокарту 300-400к выбрасывать.Это деньги на ветер
Я в конце лета прошлого года с вайлдберис комп собрал под сотку рублей ушло,это полностью системник от нуля на 4070.А теперь гляжу на эти цены и смешно,если у меня все игры прекрасно идут)
с козырей зашли.
Тест ради теста.
Откуда там "Благодаря использованию полной трассировки лучей"?)
Что ж, ждём игру.
Кто игру проходил по сложности она на что похожа ?
Так там графон уровня биомутанта чему удивлятся
Не, там примерно уровень the first descendant
так этож порт со слабенькой соснольки. эта шляпа и на чем попроще должна сотку тащить.
там графон ,что даже 4060 должна ее тянуть в 4 к без проблем
ух ты 120 фпс в игре без графона за 350к ))
В нативе кадров маловато для 5090. 240 - нормально было бы.
На ps5 все также и где тут вау
Прошка даже 60 кадров стабильных выдать не может
Только стоит прошка в 4 раза дешевле 5090, вопрос сколько будет сравнимой с ней видеокарта выдавать, тогда и будет смысл в сравнении, а сейчас хрень, её позволить смогут единицы.
Мне по барабану сколько она стоит, он сказал что плойка столько же фпс выдаёт, а их нет, так что пусть не врёт
Он про 120 фпс не говорил, а про цену, плойка показывает также, а стоит дешевле.
Вот что он написал
На ps5 все также и где тут вау
Я не вижу что бы он тут цену упоминал