Руководитель Stellar Blade не против даже самых развратных модов, но хотел бы видеть что-то более "интересное"

Как и ожидалось, Stellar Blade успешно запустилась на ПК. Южнокорейский боевик от студии Shift Up не только уверенно пробивается в чарты продаж, но уже успел побить несколько издательских рекордов Sony. За первые дни проект собрал впечатляющее число одновременных игроков, а на качественный старт повлияла не только отличная оптимизация, но и активное сообщество моддеров. Разработчики в очередной раз подчеркнули, что не имеют ничего против пользовательских модификаций, включая самые откровенные.

Глава студии Ким Хён Тэ в недавнем интервью заявил, что модификации в целом рассматриваются как положительное явление, расширяющее игровой опыт. По его словам, команда приветствует творчество игроков и не планирует вводить ограничений даже для самых провокационных модов. Вместе с тем он заметил, что лично ему было бы интереснее увидеть модификации, которые привносят новые игровые возможности или необычный опыт, а не ограничиваются лишь визуальными изменениями костюмов персонажей.

Конечно, моды вроде новых костюмов или визуальных эффектов монстров — это круто, но я думаю, было бы очень приятно, если бы были моды, которые расширяют сам игровой опыт пользователя.

— отметил разработчик.

Что касается модов "для взрослых" в студии Shift Up не собираются как-то их преследовать или ограничивать. По мнению руководителя команды игроки, владеющее игрой, имеют полное право её изменять или дополнять как им заблагорассудиться. Единственное, что вызывает беспокойство у Ким Хён Тэ это платные моды. Он понимает почему кто-то может просить деньги за мод для игры, однако надеется что цены не будут слишком высокими.

Я надеюсь, что пользователи будут наслаждаться творческой культурой, как вечеринкой, где они все вместе наслаждаются.

Напомним, недавно разработчики недавно поделились подробностями о технических решениях, позволивших добиться стабильной работы игры на самых разных конфигурациях ПК. Подробнее об этом можно узнать здесь:

В ближайших планах студии — несколько обновлений, нацеленных на улучшение версии для ПК. Однако представители Shift Up уже намекнули, что совсем скоро основная команда сосредоточится на производстве полноценного продолжения экшена — второй части Stellar Blade.