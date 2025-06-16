Руководитель Stellar Blade не против даже самых развратных модов, но хотел бы видеть что-то более "интересное"

Как и ожидалось, Stellar Blade успешно запустилась на ПК. Южнокорейский боевик от студии Shift Up не только уверенно пробивается в чарты продаж, но уже успел побить несколько издательских рекордов Sony. За первые дни проект собрал впечатляющее число одновременных игроков, а на качественный старт повлияла не только отличная оптимизация, но и активное сообщество моддеров. Разработчики в очередной раз подчеркнули, что не имеют ничего против пользовательских модификаций, включая самые откровенные.
Глава студии Ким Хён Тэ в недавнем интервью заявил, что модификации в целом рассматриваются как положительное явление, расширяющее игровой опыт. По его словам, команда приветствует творчество игроков и не планирует вводить ограничений даже для самых провокационных модов. Вместе с тем он заметил, что лично ему было бы интереснее увидеть модификации, которые привносят новые игровые возможности или необычный опыт, а не ограничиваются лишь визуальными изменениями костюмов персонажей.
Конечно, моды вроде новых костюмов или визуальных эффектов монстров — это круто, но я думаю, было бы очень приятно, если бы были моды, которые расширяют сам игровой опыт пользователя.
— отметил разработчик.
Что касается модов "для взрослых" в студии Shift Up не собираются как-то их преследовать или ограничивать. По мнению руководителя команды игроки, владеющее игрой, имеют полное право её изменять или дополнять как им заблагорассудиться. Единственное, что вызывает беспокойство у Ким Хён Тэ это платные моды. Он понимает почему кто-то может просить деньги за мод для игры, однако надеется что цены не будут слишком высокими.
Я надеюсь, что пользователи будут наслаждаться творческой культурой, как вечеринкой, где они все вместе наслаждаются.
Напомним, недавно разработчики недавно поделились подробностями о технических решениях, позволивших добиться стабильной работы игры на самых разных конфигурациях ПК. Подробнее об этом можно узнать здесь:
В ближайших планах студии — несколько обновлений, нацеленных на улучшение версии для ПК. Однако представители Shift Up уже намекнули, что совсем скоро основная команда сосредоточится на производстве полноценного продолжения экшена — второй части Stellar Blade.
Всë что есть у этой игры это моды, но большинство из них мусор. Единственный мод, который я бы хотел это замена анимации походки Евы на анимацию 2B из Нирки, а эти всякие эротические костюмы, которыми заваливают Нексус просто кринж. В игре уже есть откровенные купальники, на*уй ещë больше и хуже? Лучше бы занялись переработкой боевой системы, которая максимально всратая.
Раз уж из игры делают фансервис, то неплохо бы и тело менять + лицо. А то на нексусе делают жопу потолще + бидоны, а гг как была тощей воблой с лицом амфибии, так и осталась.
Боевая система вообще наверное на последнем месте, костюмчики можно и нужно, но реально интересных для меня там всего пару штук, даже в манге хентая красивее наряды чем в игре.
Где тёлочки-вампирши? Где феечки? Где кошкодевочки? Где наряды типа китайских чеонгсамов, наряды из фентэзийных аниме с короткими юбками? Камон... одна и та-же фигня, как из кажой RE.
Модификации, кроме платных, держаться на личных предпочтениях умельца и его энтузиазме. Никто не праве чего-то от кого-то требовать. Хотите и можете - сделайте сами. Может даже вам спасибо скажут. Но, за спасибо, сейчас, мало кто-то что-то делает)
Ага, а Нексус не спонсирует своих умельцев с помощью платной подписки юзеров?
И как это "не в праве"? Качество и поддержка должны быть, иначе мод потеряет юзеров и юзабельность. А тем более, если умелец сделает больше модов, то больше заработает.
В чём прикол твоего коммента? То что каждый делает что хочет, и если ему влом делать что-то для других, то он не делает? Ну да. Но не подавай это как какой-то альтруизм. Многие мододелы хотят заработать.
В боёвку добавляют ещё куча приёмов?:D
Как бы непереусердствовали: а то натрут модов с кровавыми волдырями,
как потом передвигаться.
"Я надеюсь, что пользователи будут наслаждаться творческой культурой, как вечеринкой, где они все вместе наслаждаются": все будут наслаждаться наслаждением от наслаждения - великий могучий РУССКИЙ ЯЗЫК.
Единственный мод который я поставил это следующую за тобой Доро 😂
Порево по типу Sexlab для скурима?