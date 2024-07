Руководитель Stellar Blade встретился с геймдизайнером God of War Ragnarok во время важного для студии события

После успешного запуска динамичного экшена Stellar Blade, авторы из корейской студии Shift Up привлекли повышенное внимание со стороны игрового сообщества. Недавно студия вышла на биржу, собрав внушительную сумму инвестиций, а уже сегодня встретилась с ключевым сотрудником одной из лучших студий Sony — Santa Monica Studio. Прямо во время важного для Shift Up события их офис посетил геймдизайнер God of War Ragnarok и сюжетного дополнения Valhalla.

Об этом сообщил лично руководитель студии Shift Up и создатель Stellar Blade Ким Хён Тэ на своей страничке в социальных сетях. По его словам, он был рад встретить Бруно Веласкеса, отвечавшего за разработку недавней God of War. Что еще интереснее, их встреча прошла прямо во время презентации дальнейшего направления Shift Up.

Ожидается, что корейская студия собирается углубиться в разработку крупных ААА-игр с упором на сюжет и одиночное прохождение. И, судя по встрече с важным сотрудником Santa Monica Studio, в этом направлении им будет помогать игровое подразделение PlayStation, услугами которого они уже пользовались во время разработки Stellar Blade.