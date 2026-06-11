Саундтрек Stellar Blade выйдет на виниле - предзаказы уже доступны

Shift Up и Laced Records объявили о выпуске винилового саундтрека к Stellar Blade. Цена набора из 4 пластинок составляет 98 долларов, а двойного винилового издания — 42 доллара. Ожидается, что доставка начнётся в январе 2027 года.

Сейчас доступны для предварительного заказа бокс-сет из 4 пластинок (44 трека) и двойной LP (22 трека). Бокс-сет Exclusive Edition включает цветные диски «Smokin’ Combo», а двойной LP Exclusive Edition — мраморные диски «Stellar Blue».

В комплект виниловых наборов входят аннотации, написанные звукорежиссером игры, Джуын Хван, раскрывающие скрытые детали ключевых треков из игры и динамику работы различных музыкальных команд.

Оформление обложек разработано студией SHIFT UP, на внутренних конвертах бокс-сета изображены персонажи Ева, Лили Артемис II, Тахи и Рейвен. Двойной LP отличается обложкой, смело сфокусированной на главной героине Еве, и внутренними конвертами с изображениями Евы и Рейвен.

Саундтрек Stellar Blade включает в себя электронные песни с вокалом, K-Pop, рок и металл, а также импровизационный джаз и изящные акустические стили. В целом, музыка игры вызывает в воображении образ обречённого, но полного надежды научно-фантастического будущего, созданного под руководством звукорежиссёра Джуын Хван и с учётом вкусов гейм-директора Хёнтэ Кима.