Сборы на профессиональную русскую озвучку Stellar Blade превысили 67% - студия готовит новый бэкстейдж и другие новости

Краудфандинговая кампания по сбору средств на создание неофициальной профессиональной русской озвучки для экшена Stellar Blade от Shift Up успешно преодолела отметку в две трети от целевой суммы. На данный момент сообществом единомышленников собрано уже более 260 000 рублей из 387 000. Столь активная поддержка со стороны русскоязычного комьюнити свидетельствует о высоком интересе к проекту и желании получить качественно локализованную версию игры.

Мы очень рады, что вам не безразлична судьба русской озвучки, и благодарим вас за огромный отклик и вклад в проект. Вместе мы сделаем русскую версию Stellar Blade настолько хорошей, насколько это возможно. — отмечают организаторы проекта.

В качестве благодарности за поддержку и для поддержания полной прозрачности процесса, авторы проекта пообещали в ближайшее время выпустить новый бэкстейдж по локализации и ещё большей новостей. Возможно, наконец-то услышим русский голос Евы.