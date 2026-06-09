Shift Up опубликовали новый ключевой арт Stellar Blade в честь анонса версии для Nintendo Switch 2

Корейская студия Shift Up порадовала фанатов новой официальной иллюстрацией к своему хиту Stellar Blade. Арт опубликован в официальном аккаунте игры в честь подтверждения выхода проекта на Nintendo Switch 2.

На ключевом арте изображена Ева в центре композиции вместе с другими персонажами на фоне футуристического разрушенного мира. Атмосферная иллюстрация подчёркивает динамику, стиль и высокое качество визуалов, которыми славится игра. В сопровождающем посте разработчики лаконично сообщили:

Stellar Blade выйдет на Nintendo Switch 2 позже в этом году. Следите за обновлениями!

Игра, изначально вышедшая как эксклюзив PlayStation 5 в апреле 2024 года, а позже появившаяся на PC (в 2025-м), продолжает расширять аудиторию. Порт на Switch 2 позволит игрокам насладиться приключением Евы в портативном режиме и на большом экране в гибридном формате консоли Nintendo.