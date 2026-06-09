Shift Up опубликовали новый ключевой арт Stellar Blade в честь анонса версии для Nintendo Switch 2

Корейская студия Shift Up порадовала фанатов новой официальной иллюстрацией к своему хиту Stellar Blade. Арт опубликован в официальном аккаунте игры в честь подтверждения выхода проекта на Nintendo Switch 2.
На ключевом арте изображена Ева в центре композиции вместе с другими персонажами на фоне футуристического разрушенного мира. Атмосферная иллюстрация подчёркивает динамику, стиль и высокое качество визуалов, которыми славится игра. В сопровождающем посте разработчики лаконично сообщили:
Stellar Blade выйдет на Nintendo Switch 2 позже в этом году. Следите за обновлениями!
Игра, изначально вышедшая как эксклюзив PlayStation 5 в апреле 2024 года, а позже появившаяся на PC (в 2025-м), продолжает расширять аудиторию. Порт на Switch 2 позволит игрокам насладиться приключением Евы в портативном режиме и на большом экране в гибридном формате консоли Nintendo.
ии?
Человек такое не нарисует. Оно и понятно, зачем человеку париться ради инцелов. Схавают.
Когда это Роксана ногу отрастила?
В принципе, фанбаза этой игры другого отношения и не заслуживает.
Хоть ИИ в глаза - все божья роса. Они "порадованные"
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Глупый арт, никто на себя не похож, надеюсь обложка такой не будет.