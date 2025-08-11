Shift Up отчиталась о рекордных финансовых результатах: ПК-релиз Stellar Blade принес взрывной рост доходов

Южнокорейская студия Shift Up завершила второй квартал 2025 года с максимальными показателями за всю историю, чему способствовал выход Stellar Blade на ПК.
С апреля по июнь компания заработала 81 миллион долларов (112,4 миллиарда вон) — на 72,4 процента больше, чем год назад. Операционная прибыль составила 49,1 миллиона долларов (68,2 миллиарда вон), а чистая прибыль достигла 36,9 миллиона долларов (51,3 миллиарда вон), что на 27,4 процента выше показателей прошлого года.
Stellar Blade стала главным источником дохода, принесши за квартал 47,3 миллиона долларов (65,7 миллиарда вон) роялти. Это более половины всей выручки Shift Up, рост на 154,1 процента в годовом выражении и на 837,3 процента по сравнению с первым кварталом 2025 года.
Goddess of Victory: Nikke принесла 32,5 миллиона долларов (45,1 миллиарда вон), что на 17,3 процента выше, чем в прошлом году, и на 39,6 процента больше относительно января–марта, чему способствовал запуск игры в Китае.
Штат компании также продолжает расти: к концу июня в Shift Up работало 340 сотрудников, тогда как год назад их было 309.
Годную игру да ещё с красивой, сексуальной ГГ почему не купить то.
Надо теперь вторую часть сразу на ПК выпускать.
сисик-писик сделало своё дело
Чёт wuchang сисик-писик не спас, значит в формуле успеха есть ещё переменные)
Ребят не нужно быть настолько озабочеными ) серьезно я уже переживать за вас начинаю
Скажи это фанатам стеллар блейд
ой а как так?денуво же
с денуво плохо продаются игры
по факту денуво никак не повлияла
уверен купили бы как с денуво,так и с денуво
Большинство ноющих из-за денуво людей просто расстроились, что не могут спиратить игру
Базанул просто
Я не понимаю, насколько нужно быть глупым, что пиратить игру, когда можно купить оффлайн активацияю за 10 руб, и играть в лицензию, ну что за дебилизм ?
простота и красота. после стольких лет вокнутости у игроков совсем не высокие требования. вернём сиськи в игровую индустрию!
Особенно с модами на Шрека и CJя
Жуткие цифры на самом-то деле.
81 миллион прибыли, 37 чистых.
Это получается, что для поддержания жизни студии нужно 44 миллиона в 3 месяца.
Удивительно по-своему, что их донатная помойка про жопы войны, будучи уже не особо хайповой принесла 32 миллиона, хотя... запуск в Китае дал 40% этой сумме, а значит скоро там будет меньше 20 .
Релизы же игр вроде СБ редкая штука.
Вот они реалии честных разработчиков - даже при больших прибылях, надо вкалывать без остановки, что бы оставаться на плаву. Хотя это всех касается,не только разработчиков.
Как страшно жить.
Молодцы, Shift Up. Лучшая компания. Жгите. В Никке правда жадноваты стали, но контент по прежнему такой же офигительный, так что им это можно пока что простить.