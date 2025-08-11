Shift Up отчиталась о рекордных финансовых результатах: ПК-релиз Stellar Blade принес взрывной рост доходов

Южнокорейская студия Shift Up завершила второй квартал 2025 года с максимальными показателями за всю историю, чему способствовал выход Stellar Blade на ПК.

С апреля по июнь компания заработала 81 миллион долларов (112,4 миллиарда вон) — на 72,4 процента больше, чем год назад. Операционная прибыль составила 49,1 миллиона долларов (68,2 миллиарда вон), а чистая прибыль достигла 36,9 миллиона долларов (51,3 миллиарда вон), что на 27,4 процента выше показателей прошлого года.

Stellar Blade стала главным источником дохода, принесши за квартал 47,3 миллиона долларов (65,7 миллиарда вон) роялти. Это более половины всей выручки Shift Up, рост на 154,1 процента в годовом выражении и на 837,3 процента по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Goddess of Victory: Nikke принесла 32,5 миллиона долларов (45,1 миллиарда вон), что на 17,3 процента выше, чем в прошлом году, и на 39,6 процента больше относительно января–марта, чему способствовал запуск игры в Китае.

Штат компании также продолжает расти: к концу июня в Shift Up работало 340 сотрудников, тогда как год назад их было 309.