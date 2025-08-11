ЧАТ ИГРЫ
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 4 509 оценок

Shift Up отчиталась о рекордных финансовых результатах: ПК-релиз Stellar Blade принес взрывной рост доходов

IKarasik IKarasik

Южнокорейская студия Shift Up завершила второй квартал 2025 года с максимальными показателями за всю историю, чему способствовал выход Stellar Blade на ПК.

С апреля по июнь компания заработала 81 миллион долларов (112,4 миллиарда вон) — на 72,4 процента больше, чем год назад. Операционная прибыль составила 49,1 миллиона долларов (68,2 миллиарда вон), а чистая прибыль достигла 36,9 миллиона долларов (51,3 миллиарда вон), что на 27,4 процента выше показателей прошлого года.

Stellar Blade стала главным источником дохода, принесши за квартал 47,3 миллиона долларов (65,7 миллиарда вон) роялти. Это более половины всей выручки Shift Up, рост на 154,1 процента в годовом выражении и на 837,3 процента по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Goddess of Victory: Nikke принесла 32,5 миллиона долларов (45,1 миллиарда вон), что на 17,3 процента выше, чем в прошлом году, и на 39,6 процента больше относительно января–марта, чему способствовал запуск игры в Китае.

Штат компании также продолжает расти: к концу июня в Shift Up работало 340 сотрудников, тогда как год назад их было 309.

Комментарии: 20
saa0891

Годную игру да ещё с красивой, сексуальной ГГ почему не купить то.

Надо теперь вторую часть сразу на ПК выпускать.

12
Человек-Анекдот

сисик-писик сделало своё дело

9
CaMahoney

Чёт wuchang сисик-писик не спас, значит в формуле успеха есть ещё переменные)

8
SexualHarassmentPanda

Ребят не нужно быть настолько озабочеными ) серьезно я уже переживать за вас начинаю

1
Человек-Анекдот SexualHarassmentPanda

Скажи это фанатам стеллар блейд

My life is a game

ой а как так?денуво же
с денуво плохо продаются игры

по факту денуво никак не повлияла
уверен купили бы как с денуво,так и с денуво

8
William Dwight

Большинство ноющих из-за денуво людей просто расстроились, что не могут спиратить игру

6
My life is a game William Dwight

Базанул просто

4
Голубая Лагуна William Dwight

Я не понимаю, насколько нужно быть глупым, что пиратить игру, когда можно купить оффлайн активацияю за 10 руб, и играть в лицензию, ну что за дебилизм ?

d3v1z0r

простота и красота. после стольких лет вокнутости у игроков совсем не высокие требования. вернём сиськи в игровую индустрию!

7
Real Slim Shady

Особенно с модами на Шрека и CJя

3
smallhell

Жуткие цифры на самом-то деле.
81 миллион прибыли, 37 чистых.
Это получается, что для поддержания жизни студии нужно 44 миллиона в 3 месяца.
Удивительно по-своему, что их донатная помойка про жопы войны, будучи уже не особо хайповой принесла 32 миллиона, хотя... запуск в Китае дал 40% этой сумме, а значит скоро там будет меньше 20 .
Релизы же игр вроде СБ редкая штука.

Вот они реалии честных разработчиков - даже при больших прибылях, надо вкалывать без остановки, что бы оставаться на плаву. Хотя это всех касается,не только разработчиков.
Как страшно жить.

LethalApple

Молодцы, Shift Up. Лучшая компания. Жгите. В Никке правда жадноваты стали, но контент по прежнему такой же офигительный, так что им это можно пока что простить.